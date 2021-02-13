NBA／爵士眾將火力全開 4人得分破25分獵殺公鹿
運動中心/綜合報導
2021-02-13 15:54:56
本季聯盟龍頭猶他爵士碰上由字母哥（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿，爵士隊今(13)日靠著中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、射手英格斯（Joe Ingles）、米契爾（Donovan Mitchell）以及克拉克森（Jordan Clarkson）四人得分超過25分的情況下，以129:115擊敗公鹿，豪取六連勝。
本場比賽最大的分水嶺出現在第二節尾聲，爵士拉出一波14:5的攻勢，幫助球隊半場打完以69:52，17分得差距進入下半場，易籃再戰爵士持續保持雙位數的領先到最後，取得最近18場比賽的第17勝。今天雙方的主力後衛康利（Mike Conley）和哈勒戴（Jure Holiday)都高掛免戰牌，康利是腳傷而哈勒戴則是疑似確診缺賽。爵士本場多點開花，米契爾（Donovan Mitchell）26分6籃板8助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）27分12籃板，英格斯（Joe Ingles）攻下追平生涯新高的27分，克拉克森（Jordan Clarkson）則是拿下25分。在公鹿方面，字母哥（Giannis Antetokounmpo）29分15籃板6助攻，羅培茲（Brook Lopez）23分6籃板，米德爾頓（Khris Middleton）18分。（編輯：吳忠育）