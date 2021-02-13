親戚炫耀「金閃閃頂級餐具」！囑千萬別洗 她1招神反擊
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 17:35:38
每到過年，家中親戚少不了會互相串門子拜年，聚在一起吃飯聊天時，親人之間若有似無暗中較勁、比學歷比成就比財力的場面有時不禁讓人十分困擾。就有位女網友透露，自己要去親戚家拜年前，對方特別提醒她最近買了「葡萄牙頂級餐具，非常昂貴不能用刷子和菜瓜布，千萬不要洗」，讓她聽了覺得不太舒服，引起熱議。
該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享自己要去親戚家拜年前，收到的對話。只見親戚特別提醒「我們家的東西不能用刷子和菜瓜布喔」，親戚強調自己會洗，要原PO放著就好。雖是貼心叮嚀，但親戚特別指出是「葡萄牙頂級餐具，一雙筷子湯匙刀叉就要4500，我買10組」，又囑咐「非常昂貴，千萬不要洗」，讓原PO不禁直呼「默默準備很多衛生筷，等等磕到、碰到，我賠不起」。另外原PO也笑稱，連長輩都說「自己帶橘子麵包去吃就好」，這樣就不會用到餐具。最後更詢問大家，「有其他人過年期間也遇到不舒服的親戚嗎？」網友則紛紛在底下留言回覆說，「真的有錢人沒在在意那幾千幾萬的」、「我是覺得講到不要洗就好，不用說一雙要4500」、「要我就不去」、「一雙4500的筷子跟一雙衛生筷，拿來吃東西的味道，並不會有差別」、「貧窮再次限制了我的想像」、「那個牌子的餐具確實是不便宜！只是主人講話的語氣令人不喜歡～換個方式說話就皆大歡喜了」。不過也有網友認為，「我會很開心不用洗」、「我覺得還好啊，事先告知而已」、「先講清楚總比後面糾紛來的好，至少主人是願意拿出昴貴餐具來招待客人的」。（編輯：倪浩軒）