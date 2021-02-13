百萬網美「拜年照」超有誠意　粉絲看傻：衣服快掉了！

人氣網美Yumi.K擁有G罩杯豐滿上圍，行徑大膽的她，過去因被朋友肘擊胸部影片、在偶像楊丞琳演唱會露胸等「代表作」走紅，IG吸引106萬追蹤數。適逢農曆年假期，Yumi.K昨（12日）分享一張拜年照，尺度依舊火辣，粉絲一看驚呼：「衣服快掉了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼Yumi.K穿衣風格挑戰公序良俗。（圖／Yumi.K IG）×▲▼Yumi.K穿衣風格挑戰公序良俗。（圖／Yumi.K IG）×照片中，Yumi.K臉化濃妝，身穿一件深色上衣，她疑似把衣服上2條肩帶解掉，雙手抱頭，坦露一對雪白雙峰及ㄦ字深溝，配上故作無辜狀的表情，畫面挑逗又香豔。Yumi.K除了道新年快樂，也抱怨今年過年每天忙著宅配寫真商品，連除夕夜都吃泡麵度過，嚷嚷想找個工讀生，辣照一釋出，粉絲激動回應：「工讀生我來了」、「選我選我」、「呼之欲出」、「很危險的視角」、「這張很厲害」，迴響熱烈。（編輯：楊穎軒）▲Yumi.K發福利照拜年。（圖／Yumi.K IG）×▲Yumi.K發福利照拜年。（圖／Yumi.K IG）櫻花妹扮廚娘「只穿圍裙」 粉絲集體暴動：下班手刀回家羅志祥同框老母吃團圓飯 一席話遭黑粉洗版狂酸林志玲親暱同框AKIRA拜年！網友緊盯「身材變化」