NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

百萬網美「拜年照」超有誠意　粉絲看傻：衣服快掉了！

娛樂中心／綜合報導

2021-02-13 17:42:37

▲Yumi.K性感拜年，粉絲眼睛吃冰淇淋。（圖／Yumi.K IG）
▲Yumi.K性感拜年，粉絲眼睛吃冰淇淋。（圖／Yumi.K IG）
人氣網美Yumi.K擁有G罩杯豐滿上圍，行徑大膽的她，過去因被朋友肘擊胸部影片、在偶像楊丞琳演唱會露胸等「代表作」走紅，IG吸引106萬追蹤數。適逢農曆年假期，Yumi.K昨（12日）分享一張拜年照，尺度依舊火辣，粉絲一看驚呼：「衣服快掉了！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Yumi.K穿衣風格挑戰公序良俗。（圖／Yumi.K
▲▼Yumi.K穿衣風格挑戰公序良俗。（圖／Yumi.K IG）
▲▼Yumi.K穿衣風格挑戰公序良俗。（圖／Yumi.K
照片中，Yumi.K臉化濃妝，身穿一件深色上衣，她疑似把衣服上2條肩帶解掉，雙手抱頭，坦露一對雪白雙峰及ㄦ字深溝，配上故作無辜狀的表情，畫面挑逗又香豔。
Yumi.K除了道新年快樂，也抱怨今年過年每天忙著宅配寫真商品，連除夕夜都吃泡麵度過，嚷嚷想找個工讀生，辣照一釋出，粉絲激動回應：「工讀生我來了」、「選我選我」、「呼之欲出」、「很危險的視角」、「這張很厲害」，迴響熱烈。（編輯：楊穎軒）
▲Yumi.K發福利照拜年。（圖／Yumi.K
▲Yumi.K發福利照拜年。（圖／Yumi.K IG）
關鍵字

NOW民調中心

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
67.04%32.96%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀