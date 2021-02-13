愛莉莎莎反擊蒼藍鴿 財經網美「揭真相」參戰：快笑死
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 18:28:18
知名YouTuber愛莉莎莎昨（12）日發出新片，正式回應台大兒科醫師兼YouTuber蒼藍鴿的批評。兩人的恩怨起自愛莉莎莎拍片分享「肝膽排石法」的心得，遭到蒼藍鴿打臉認為是在誤導視聽，而愛莉莎莎則是反擊自己有做功課，反質疑蒼藍鴿「真的有去好好的看那個期刊上面的內容嗎？」愛莉莎莎槓上台大醫師引發熱議，對此，財經網美胡采蘋也直言自己「快笑死了」。
愛莉莎莎在影片中強調自己在進行「肝膽排石法」前有做過功課，還有買書來看，認為「肝膽排石法」確實有許多人背書，反批評蒼藍鴿的說法可信度低，且愛莉莎莎指出蒼藍鴿在影片中大量使用自己的影片，已造成二創合理使用範圍的疑慮，對於在蒼藍鴿發聲後許多網友都來留言冷嘲熱諷，愛莉莎莎也硬起來表示，「未來如果有人再詆毀我的名譽，我也不排除會對這些造成我名譽損害的人進行提告」。對於愛莉莎莎與蒼藍鴿之爭，胡采蘋今日在臉書發文表示，「哈哈哈哈我快笑死了，看那個蒼藍鴿解釋為什麼某莎莎喝了大量橄欖油和葡萄柚汁之後，會排出『綠綠的一顆一顆膽結石』，因為橄欖油是三酸甘油脂，葡萄柚汁則是大量的鉀離子」。胡采蘋認為，所有製作手工皂的人都知道植物油加氫氧化鈉加溫會變成手工皂液體，強調「那個真的不是什麼膽結石，而是珍貴植物油脂跟鉀離子皂化形成的手工皂液，平常大家是在燒杯裡面製作，倒在乳液罐內作為珍貴又滋潤的洗手液來使用，不是作為膽結石排出身體」。胡采蘋直言，「只是我們不在肚子裡皂化反應，是在實驗燒杯和小鍋子裡面做的呀」。愛莉莎莎回應蒼藍鴿的影片目前在YouTube已經關閉留言，且按讚數也遭到隱藏，更有網友發現愛莉莎莎更改影片標題，把原本「不忍了」3字拿掉，口氣看起來比較溫和，且也將「肝膽排石法」改稱為「肝膽淨化法」，更強調純屬個人保養，不適用於膽結石等具有「急症」之患者以及糖尿病及腎臟病患者。（編輯：倪浩軒）