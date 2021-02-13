回娘家塞車苦！副駕人妻替老公「巧手服務」 全場羨慕了
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 19:31:38
喜迎初二，不少民眾因為要回娘家，讓國道一早就湧現車潮，而高速公路全線截至下午3時為止，交通量已達72.9百萬車公里，預估今日總交通量將達138百萬車公里。而塞車時最辛苦的當然就是駕駛了，就有位坐在副駕的人妻特別替駕駛老公送上「貼心服務」，編起來一條一條的鱈魚香絲讓老公不用動手就能吃好吃滿，有趣畫面讓大家笑翻，文章發出不到3小時就獲得超過1萬4千位網友按讚。
該位手巧又有創意的副駕人妻在臉書社團《爆怨公社》發文笑稱，「實在很沒擋頭，決定一路綁回娘家」。而從照片中可以看見，先生手握方向盤負責開車，而人妻則是準備好許多零食餵食，包括口香糖、巧克力棒、鱈魚香絲等等。而最為貼心的是，副駕人妻將鱈魚香絲一條條綁在一起，變成長長一串，如此一來便可往先生口中不斷輸入，而且開車的老公雙手完全不用離開方向盤，真是最高級的個人服務了。網友紛紛在底下留言回覆說，「正確吃法阿」、「怎麼那麼聰明」、「我覺得這樣吃比較好吃」、「一路綁到娘家應該也飽了」、「真貼心」、「我服了」、「我要學起來，我老公也很需要這樣綁」、「原來是要這樣吃啊！我都整個塞嘴巴」。高公局指出，國道5號壅塞狀況最為嚴重，下午4時左右宜蘭到頭城的北向路段，出現車多回堵的狀況，呼籲用路人若路況允許，可以利用替代道路，若已經在塞車路段，則請耐心通過。（編輯：倪浩軒）