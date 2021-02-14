初三下午湧北返車潮！國1、國3、國5這些路段恐塞到深夜
記者賴志昶／台北報導
2021-02-14 10:35:26
今（14）日為大年初三，交通部高速公路局預估，今日將湧現雙向車潮，全天交通量將達140百萬車公里；其中，國1北上新竹到湖口、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、國3北上關西到大溪、竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山以及國5北上宜蘭到頭城等路段，下午將湧現車潮，部分路段可能將塞到深夜甚至隔日清晨。
高公局指出，今日至9時為止，通過雪山隧道約有1.1萬車量，較去年同期初三有略微減少；北區部分國1楊梅端南下有發生事故，另外在新竹、大溪也有點壅塞，國3南港交流道往國5車多，也有點壅塞；中區部分，國1與國3北上大致正常，但是在國3南下霧峰路段與埔鹽系統有湧塞與車多情形；南區部分，國1、國3車流正常，但在國10有路段發生事故，造成燕巢系統發生回堵情形，而國5到今日上午9時為止，雙向車流都算正常，沒有湧現車潮。路況預報部分，高公局預測，今日早上會有有一日遊車潮，因此在國1南下新竹、國3南下大溪路段及國5南向路段，會車流量大情形；另外，會有部分民眾是從圓山往北走，因此北區國1北向圓山到大華系統也會有車多狀況；北區從下午計開始預有大量北返車潮，因此在國1北上新竹到湖口路段、國3北上關西到大溪路段及國5北上宜蘭到頭城路段至今日晚上都會有雍塞情形，且塞車情況可能直到深夜。高公局指出，中區上午部分，於國1彰化至埔鹽路段、國3快官至霧峰路段已經開始湧塞；另外，國3有一部分車流是到國6，因此國6東向舊正到國姓路段已經開始有車多情形；到了中午至下午時段，國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向草屯至霧峰、國3北向大山至香山等路段，由於北返車潮湧現，因此也會開始雍塞，其中也部分路段也可能會塞到深夜甚至隔日清晨。高公局表示，南區今日上午國10往旗山地區部分路段出現壅塞；另外，中午時段預計國1北向楠梓至高科路段、國1北向大灣至台南路段可能有雍塞情形。高公局建議，小年夜至初三南向民眾應多利用下午時段出遊，而初三至初五北返民眾可多利用上午時段；針對長途部分，民眾應多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，高速公路易壅塞路段附近民眾應儘量利用省縣道，不要上國道。