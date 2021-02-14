日本福島宮城地震 菅義偉：未來1週保持警戒恐再有強震
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-14 14:26:54
日本東北福島縣外海昨（13）日夜間發生規模7.3強震，鄰近的福島縣、宮城縣偵測到震度6的劇烈搖晃，縣內部分地區出現土石流、神社建築坍塌，福島第一第二核電廠地震後傳出少量含輻射污染的廢水外洩。日本首相菅義偉今（14）日召開內閣會議，表示已派遣自衛隊協助救災，將會與受災地區政府保持密切聯繫，向民眾提供災害應對的詳細資訊。
綜合日本媒體報導，日本氣象廳表示昨（13）日的地震為2011年311大地震的餘震，但並沒有引發海嘯的危險。地震造成東北、關東地區共124人受傷，所幸尚未傳出有人員死亡。有關各地災情，宮城縣仙台市、供奉戰國大名伊達政宗的瑞鳳殿，靈屋擺設的石燈籠大約100個因為劇烈搖晃而崩塌；福島、宮城至少12棟學校、公民館（社區活動中心）坍塌；宮城福島部分地區出現斷水情況，縣內的火力發電所因為安全起見，14日中午開始進行設備檢查作業。首相菅義偉今（14）日召開閣員會議，指示盡全力救災、確保國民生命安全，包括對餘震、土石流等二次災害的預警資訊。目前當局沒有收到有人員死亡的通報，強調政府將生命放在第一順位，將會提供國民災害情報與應對措施。菅義偉呼籲民眾小心從今後1週間，仍有可能會有震度6的地震發生。對於新冠疫苗儲存，菅義偉表示儲放疫苗的場所沒有受到停電影響。會議後，內閣官房長官加藤勝信表示，14日上午福島縣知事已向自衛隊請求支援協助救災，防衛省接獲通報後已經從福島縣相馬郡新地町、福島自衛隊駐地調遣部隊支援。