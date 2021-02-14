NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

緬甸軍方追捕反政變社運者　傳約400人入獄

中央社

2021-02-14 18:51:47

▲緬甸政變至今已一週，而反政變人士8日又呼籲舉行更多抗議活動，並要求公務人員停止工作，展開不合作運動。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍政府對組織、提倡反軍事政變的民運人士下達逮捕令，人權團體指2月1日政變至今至少400人被捕。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社仰光14日綜合外電報導）緬甸新的軍事政權今天對數名提倡全國反政變示威的社運人士發布逮捕令，並警告民眾不要窩藏政治活躍分子。當地人權監督團體表示，迄今已近400人被捕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
緬甸軍方本月1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬，事後緬甸多數地區陷入動盪。
群眾發起「緬甸公民不服從運動」，抗議軍方奪權，各大都會中心與偏遠山區都有大批民眾響應；醫療衛生工作人員在這場運動中，站在最前線，安全部隊正加緊逮捕醫師與參與活動者。
法新社報導，緬甸警方正在追捕7名聲援示威的社運人士，其中有些是知名民主運動者，包括曾領導1988年反極權示威的敏哥奈（Min Ko Naing）。
敏哥奈當時還是大學生，曾協助領導抗議行動，對抗那時的極權體制，並因此坐牢超過10年。
國營媒體今天公告：「若發現任何上述逃犯或有相關資訊，立即到最近的警察局報案。若隨意收容，將依法受到懲罰。」
儘管軍政府已封鎖社群媒體臉書（Facebook），敏哥奈昨天仍設法上傳影片，他在片中說：「他們通常在晚上發動逮捕，因此我們得謹慎行事。」幾個小時後，軍方對他發布逮捕令。
翁山蘇姬自1日遭軍方逮捕後，迄今行蹤不明。根據「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Associationfor Political Prisoners）估算，包括翁山蘇姬許多政治盟友在內，已有近400人身陷囹圄。
數以百計民眾今天回到仰光街頭示威，許多人高舉標語，呼籲當局「不要在夜間綁架人民」。緬甸各大城市也有數以千計群眾上街抗議，展開連續第9天的反政變示威。
佛教僧侶昨天聚集在美國駐仰光大使館外誦經，祈求受到庇佑、免於傷害。一名僧人說：「我們希望他們知道，緬甸大多數民眾是反軍方的。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100214
關鍵字

NOW民調中心

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
67.73%32.27%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀