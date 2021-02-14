緬甸軍方追捕反政變社運者　傳約400人入獄

緬甸軍方本月1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬，事後緬甸多數地區陷入動盪。群眾發起「緬甸公民不服從運動」，抗議軍方奪權，各大都會中心與偏遠山區都有大批民眾響應；醫療衛生工作人員在這場運動中，站在最前線，安全部隊正加緊逮捕醫師與參與活動者。法新社報導，緬甸警方正在追捕7名聲援示威的社運人士，其中有些是知名民主運動者，包括曾領導1988年反極權示威的敏哥奈（Min Ko Naing）。敏哥奈當時還是大學生，曾協助領導抗議行動，對抗那時的極權體制，並因此坐牢超過10年。國營媒體今天公告：「若發現任何上述逃犯或有相關資訊，立即到最近的警察局報案。若隨意收容，將依法受到懲罰。」儘管軍政府已封鎖社群媒體臉書（Facebook），敏哥奈昨天仍設法上傳影片，他在片中說：「他們通常在晚上發動逮捕，因此我們得謹慎行事。」幾個小時後，軍方對他發布逮捕令。翁山蘇姬自1日遭軍方逮捕後，迄今行蹤不明。根據「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Associationfor Political Prisoners）估算，包括翁山蘇姬許多政治盟友在內，已有近400人身陷囹圄。數以百計民眾今天回到仰光街頭示威，許多人高舉標語，呼籲當局「不要在夜間綁架人民」。緬甸各大城市也有數以千計群眾上街抗議，展開連續第9天的反政變示威。佛教僧侶昨天聚集在美國駐仰光大使館外誦經，祈求受到庇佑、免於傷害。一名僧人說：「我們希望他們知道，緬甸大多數民眾是反軍方的。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100214