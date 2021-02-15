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英國牛津大學　將對6歲以上兒童試驗AZ疫苗

中央社

2021-02-15 06:08:11

▲英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發新型冠狀病毒疫苗，將於本月開始對6歲以上兒童進行試驗，評估這支疫苗是否能在他們身上產生夠強的免疫反應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發新型冠狀病毒疫苗，將於本月開始對6歲以上兒童進行試驗，評估這支疫苗是否能在他們身上產生夠強的免疫反應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作研發新型冠狀病毒疫苗，將於本月開始對6歲以上兒童進行試驗，評估這支疫苗是否能在他們身上產生夠強的免疫反應。
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英國廣播公司（BBC）報導，約300名志願者將參與試驗，首批受試者接種AZ疫苗的時間點將在本月稍晚，其中多達240名受試兒童將接種AZ疫苗，其他人則作為對照組，接種的是腦膜炎疫苗。
牛津大學表示，這是首起針對6歲到17歲群體進行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗試驗，其他先前展開的試驗只衡量疫苗對16歲及17歲群體的效力。
英國現有兩款對抗重症或避免染疫死亡的COVID-19疫苗，其中之一是AZ疫苗，另一支是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。
研究據點包括牛津大學、倫敦聖喬治大學醫院（StGeorge's University Hospital）、南安普敦大學醫院（University Hospital Southampton）、布里斯托皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children）。研究人員正招募住在這些研究據點附近的民眾擔任志願者。
小兒感染及免疫學教授波拉德（Andrew Pollard）同時也是牛津大學疫苗試驗的首席研究員。他說，大部分兒童相對不受這種病毒影響，也較不會出現不適情況。
但他表示，在兒童和年輕人體內誘發對疫苗的安全及免疫反應，也是很重要的事，有些兒童或許可以因接種疫苗而受惠。
英國目前並無替兒童施打AZ疫苗的計畫，僅18歲以上可接種；而輝瑞疫苗僅供16歲以上民眾接種。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1100214
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