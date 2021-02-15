染上新冠會讓精子數量變少？指揮中心：仍需更多資料分析
記者賴志昶／台北報導
2021-02-15 14:57:18
日前有國外研究指出，男性在罹患新型冠狀病毒後，可能導致精子數量減少。對此，中央流行疫情指揮中心今（15）回應，該報告的樣本數較小，且沒有對照組，後續仍需更多資料才能進行分析。
對於精液與新冠病毒的關聯性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，從去年5月中國武漢發表的病毒報告可看到，在男性精液中可驗出COVID-19的病毒存在，但到現在為止，沒有數據證實此病毒能經由性行為傳染；在男性精液中驗出病毒，可能跟尿液或糞便驗出病毒一樣，是病毒的分布與排出所致。至於有義大利研究發現，新冠病毒恐對男性生殖器官造成影響。羅一鈞強調，像感染新冠病毒如此嚴重的病癥，對呼吸系統的影響很大，可能會導致身體為了維繫生命，而移轉如生殖系統等較不重要的器官能量到呼吸系統上，這點跟很多傳染病一樣。針對該篇報告，羅一鈞引述國際專家的評論稱，該報告的樣本數比較小，僅有約43位的病患做分析，也沒有對照組，也沒有民眾在得病前的精子數據做比較，所以實際上，新型冠狀病毒與精子數量是否有關連性，這篇報告僅提供初步的線索，後續還有待更多資料來分析。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。