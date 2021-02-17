NOW早報／咖啡杯蓋「箭頭」幹嘛用？用途曝光眾驚：聰明
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 06:17:29
咖啡杯蓋「附箭頭」幹嘛用的？內行揭貼心用途：根本聰明
春節假期已經結束，不少學生、上班族會在出門前來杯熱騰騰的咖啡，既暖手又能順便收心醒腦，不過你發現過許多超商的咖啡杯杯蓋上會出現兩個朝外的箭頭符號嗎？日前就有女網友拍下一張咖啡杯蓋的照片，並在臉書社團《爆系知識家》發文詢問「咖啡杯蓋上的箭頭有特別的意義嗎？」意外釣出內行網友給出解答。照片曝光後，許多網友也在文章底下留言猜測，「我猜是買多杯的時候放入的左右對準線，這樣飲用口都會朝同一方向，像軍隊看齊的概念」、「我猜是不是讓店員比較好壓」、「說真的喝了兩年都沒注意到」、「從沒特別注意過，這麼一說我也好奇」、「貼膠帶的方向嗎？」、「膠帶請黏這裡，給店員看的吧？我買過給我黏在出水口的」。而在網友紛紛猜測之際，也有幾名超商店員出面留言解釋「這是我們店員蓋杯蓋的第一步驟，我們要先按壓箭頭兩側，再按壓前後，杯蓋才會密合，杯子也不會變形蓋不緊」、「箭頭對齊杯子邊緣的線比較好蓋，杯子才不容易壓壞，密合度也比較高，曾經的店員路過」，許多網友看完正解也直呼「這設計根本聰明」、「長知識了」、「好貼心的安排」。今日天氣／初六開工強烈冷氣團南下！北台灣溼冷整天今（17）日開工日，強烈冷氣團南下，北台灣降溫明顯，白天高溫不到20度；氣象局表示，從昨晚開始，華南雲系東移，北部地區雲量增多並有短暫小雨，中部地區也可能零星飄雨，今日強烈大陸冷氣團南下，東北風增強，迎風面的北部、東半部地區雲多有短暫雨，尤其基隆北海岸凌晨有局部較大雨勢，中南部地區則維持多雲到晴，僅山區仍有零星降雨。今天冷氣團來襲，北台灣降溫明顯，白天高溫僅剩17、18度，入夜後更將降到13、14度；其他地區白天氣溫和昨天差不多。自爆性騷擾是要救黃捷？雞排妹憋半個月終於表態雞排妹（鄭家純）日前接連指控3人性騷擾，事件引起軒然大波，連帶衝高其聲量及曝光度，有人就猜測她將趁勢投入政壇，對此，本人13日親自否認此事，但多數網友還是不相信，讓她只好說：「既然如此，我把粉專更名為：『沒有要出來選的鄭家純』」語氣相當無奈。即便表態未來不會參加選舉，網友仍湧入雞排妹的粉專不斷質疑，她初二更貼出酸民的留言截圖，當中有人嘆：「看到妳都不快樂，真的也只能這樣了。住在台灣的宿命。」雞排妹立刻嗆回去：「要幫你google移民中國的方法嗎？」還有人語帶譏諷地說：「有選沒選有差嗎？護駕有功。」深信雞排妹在罷免黃捷投票前爆料遭性騷擾，目的是要轉移新聞焦點，雞排妹看到後不客氣再嗆：「護什麼駕？韓粉自己不團結、不給力，還要來怪我囉？」並點名這2則留言是「笑話」！大樂透未開出！終結「連6開」紀錄 開工日獎金上看1.2億大樂透春節期間天天開獎，自小年夜起截至大年初四，已連6天開出頭獎，創下歷史紀錄。不過，昨（16）日終止連開紀錄，台灣彩券表示，大年初五大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金0.59億元累入下期，今日預估銷售金額為2.5億元，頭獎累積金額上看1.2億元。開工作息難調整 心理師：可多曬太陽讓大腦清醒過年獲得難得的長假，不少人都會趁此時大解放，通宵暢玩好幾天，開工前沒辦法調整回上班作息。臨床心理師吳家碩建議民眾在連假最後幾天修正作息的良方，包含醒來之後別賴床，用曬太陽的方式提醒大腦「該醒醒了」，以及熬夜的人補眠以不超過平常起床時間的2小時為限，才能在最短的時間調整回上班的睡眠習慣。吳家碩表示，人的眼睛接觸到太陽光後，大腦會壓低褪黑激素分泌，身體會在短時間內清醒，可說是最好的天然鬧鐘，他建議民眾在起床後曬太陽30分鐘，可以順便步行到早餐店帶早餐。而不少人在熬夜後，都會習慣睡到自然醒來補眠，吳家碩指出，若連假期間太晚就寢，起床時間不宜超過平常習慣2小時。他表示若一個人上班期間習慣7點起床，那連假期間不管幾點睡，都不要超過9點才爬起來，有利於上班前快速調回作息。P聯盟／再拋震撼彈！前攻城獅雷特轉戰領航猿P.League+聯盟新竹攻城獅隊在農曆春節期間突然宣布和洋將雷特(Julian Wright)解約，並火速補進前九太洋將布蘭登・大勝(Branden Dawson)。攻城獅球團期許他的加盟能為球隊帶來更多勝利，故取中文名為「大勝」，大勝先前征戰第18季SBL超級籃球聯賽上半季，在各項數據皆名列前茅，場均19.4分、14.9籃板、2.2抄截、2阻攻，是位全方位戰將。而Julian Wright也在昨（16）日宣布加入領航猿，這也是P.League＋首起洋將「內轉」事宜。Julian Wright過去是NBA2007年第一輪13順位被黃蜂隊選中的潛力新秀。（編輯：張嘉哲）