綠營批疫苗舔中 馬英九駁斥：我沒跟大陸接觸！也可不買
記者陳弘志／台北報導
2021-02-17 12:17:50
對於綠營人士指控前總統馬英九「要國人打中國疫苗」、「舔中」、「可能與中國有接觸」等不實言論，前總統馬英九今（17）日駁斥，他沒有跟中國大陸接觸，也沒有非得政府一定要買大陸疫苗，但在世界各國開始思考無需排斥俄羅斯和中國的疫苗後，我方沒有必要直接說不，可以保留空間。他也沒有說一定要買，不買也可以。
馬前總統辦公室今天說明，全球新冠肺炎的防疫戰已推進到施打疫苗的關鍵時刻。為了解決疫苗不足問題，連標準一向嚴格的德國，也考慮使用中國大陸與俄國的疫苗，希望歐盟加速批准。紐約時報今年2月5日也有專論呼籲，西方國家應重視大陸與俄羅斯的疫苗。台灣取得疫苗的進度緩慢，因此日前馬前總統建議蔡政府，不要因為政治考量，在第一時間就排除大陸疫苗，不妨在嚴謹的科學檢驗下，為疫苗保留多一個選項。大陸疫苗我方可用、可不用，但或能為防疫多增一份保障。這是出賣台灣？還是愛台灣的表現？相信社會自有公評。馬前總統辦公室指出，兩岸於2010年即簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，當中就包括「傳染病防治」與「醫藥品安全管理及研發」的合作機制，台灣過去也曾依此協議從大陸取得H7N9流感病毒株，用於檢驗及研發。在疫苗問題上，無論是採購國際疫苗，或是索取大陸疫苗更詳盡的科學數據，雙方本來就有合作的空間。馬前總統早在去年就呼籲，只要放下政治鬥爭考量，就可依協議，讓兩岸共同防疫，並緩和彼此緊張關係，只可惜蔡政府只顧操弄反中情緒，把一切與對岸有關的事務都妖魔化，讓政治凌駕人權與國民健康，自己為台灣的防疫設置路障。馬前總統辦公室指出，只要與兩岸有關，包括新冠肺炎的稱呼、武漢包機、小明返台、陸生入境等，蔡政府處處逢陸必反。監察院日前公布調查報告，指政府對開放陸籍人士、小明入境有差別對待，呼籲行政院等主管機關依聯合國1966年《人權兩公約》及1989年《兒童權利公約》及聯合國指引等相關規範檢討改進，以避免歧視。馬辦呼籲蔡總統要認真看待自己提名監委的調查報告，若相關部會再把歧視大陸的態度不當一回事，這與剛敗選下台的美國前總統川普又有何不同？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。