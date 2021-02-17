加拿大等58國譴責人質外交　中國：做賊喊抓賊

（中央社台北17日電）加拿大15日發起由58國連署的宣言，譴責部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為。中國大使館對此反應強烈，稱加拿大「做賊喊捉賊」，並說在國際上結盟向中方施壓是「死路一條」。
這份宣言並未點名譴責國家，也沒有約束性，但根據外電報導，一名加拿大官員表示，中國、伊朗、俄羅斯和北韓拘禁他國公民引發關切，促成這項倡議行動。加拿大外交部長賈諾（Marc Garneau）指出，宣言的目的在對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力。16日，中國駐加拿大大使館以發言人名義在官網發布對此宣言的「答記者問」。其中指出，非政府組織「人權觀察」執行主任在宣言啟動儀式上發言，表示中方對加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）任意拘押。2018年加拿大警方依美國發出的拘票逮捕華為財務長孟晚舟後，這兩名加拿大人在中國被捕。中國駐加使館發言人表示，對加國「拉攏」一些國家發布此宣言，並安排有關人員發表上述看法表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。這名發言人說，加拿大逮捕孟晚舟，是充當美方幫兇任意拘押中國公民，「這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙」。他說，加方企圖以「麥克風外交」、在國際上拉攏成員向中方施壓完全是徒勞的，只能是死路一條，呼籲立即釋放孟晚舟，停止以任何方式為中加關係製造新的障礙。至於康明凱與史佩弗的命運，這名發言人表示，他們是因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴，「中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障2人各項合法權利」。在加拿大等58國發表反對任意拘押的宣言之前，中國鷹派外圍官媒「環球時報」13日已經預告國際上會有向中方施壓的行動。報導引述中國社科院美國問題專家呂祥說，此宣言影響不了「中國獨立的司法程序」。報導另引述消息人士說，康明凱與史佩弗已於去年6月19日被依法提起公訴，但受疫情疫情影響暫未開庭審理，「相信有關法院會很快推進案件審理等工作，他們將依法受到應有的懲處」。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1100217