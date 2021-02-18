NOW早報／搭高鐵都對號座！女愣「我座位有人」 真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 06:34:32
搭高鐵全對號座！女上車傻眼「我位置有人」 內行抖真相
不少人春節返鄉為了節省時間，都會選擇高鐵來搭乘，而今年為了配合防疫的政策，高鐵全面取消自由座車廂站位，全部改由對號座售票。對此，就有網友分享自己搭車遇到的「奇怪情況」，貼文引發熱議。原PO在「Dcard」貼文指出「準備回北部當社畜了，訂了晚上11點8分最後一班的高鐵，結果一上車放完行李之後，看到我12E靠窗的座位上面有坐人，整個就很黑人問號，整台車都對號座還能坐錯位置到底是怎樣？」貼文一出，網友紛紛回應「靠窗位啊，直接亮點就抓到」、「愛坐靠窗位沒買到，深夜沒啥人就隨便坐啦」、「愛坐靠窗位+1，被你趕起來又去坐前排同位置就知道了哈哈」、「一看就知道想坐靠窗位沒買到，不意外」、「靠窗位坐起來啊！他的肯定是三人中間那種，看深夜沒啥人先坐再說」。今日天氣／清晨爆極端低溫！北台灣全天氣溫低於20度強烈大陸冷氣團今（18）日報到，北台灣一早轉為濕冷，整天氣溫都低於20度，中央氣象局表示，今天是冷空氣最強的時候，由於水氣轉乾，輻射冷卻效應明顯，昨天深夜到週五清晨各地將出現極端低溫，中部以北地區有機會下探10到12度，空曠地區8度。溫度方面，今天受到強烈大陸冷氣團影響，台北市白天高溫僅16、17度，今下半天起北台灣水氣轉乾，明起就會轉為多雲到晴；中南部約23度，西半部日夜溫差可達10度以上，提醒民眾要特別留意。買疫苗中國來攪局？陳時中首證實：500萬劑BNT疫苗被喊卡中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（17）日早上受邀上廣播節目，細談國內疫情最新情況，其中針對新冠疫苗購買進度，陳時中也首度鬆口承認，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。陳時中提到，疫苗相關訊息不能揭露太多是因為他很擔憂外力介入，主持人追問是否是指中國大陸，陳時中先是笑了笑，然後回答：「很多種可能性」，他承認，很擔心政治上的壓力、怕生變，之前有直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，要購買500萬劑的疫苗，但是「有人就不希望台灣太高興」，陳表示，當時已經最後一步了（只差簽約），但最後還是被迫喊卡。主持人追問，為什麼被從中攔截？是否台灣有人故意破壞？陳時中回應，他認為台灣有人破壞可能性不高，有些人會講一些周圍的話，有點打亂我們的佈局。陳時中提到，上海復星保護商業利益，是無可厚非，雖然我們很擔憂，確實也發生這些事情（被攔截），但這也讓我們要更小心。遭爆過年上夜店 黃曉明公開私人行程闢謠大陸男星黃曉明近來頻頻傳出與老婆Angelababy離婚，還遭爆過年期間去夜店玩樂的照片，引起熱議，而他在昨（17）日稍早發出聲明回應此事，還公開了過年的私人行程。黃曉明發出聲明強調，他從2月4日起開始在重慶拍攝電影《最後的真相》，小年夜回青島老家探望93歲的姥姥，初一隨即回到劇組開工，至於網上瘋傳他上夜店，聲明中也表示地點不是夜店，僅是正常朋友的聚會，最後聲明中嚴厲表示，「敬請相關網絡用戶、媒體立即刪除並停止繼續傳播相關不實信息。」且針對此事，已經委託事務所依法取證。才隔一天又中了！1.07億大樂透開在這裡過年期間連續開出6天頭獎的大樂透，昨日連開紀錄中止一次，昨晚又開出了頭獎。台灣彩券發布派彩結果，頭獎金額1.07億元的2月17日大樂透，在台南市北區開出，由1人獨得。下期（2月18日）預估銷售2億元，頭獎金額保證1億元。「鍋剩1片肉」衝好市多退貨！律師神分析 網讚一針見血近日，一名網友分享去逛美式賣場好市多（Costco）時，目睹一對父子拿著「韓國部隊火鍋」要來退貨，孩子還振振有詞的跟客服說「你這有萊克多巴胺喔！我們已經打電話問過了」此話一出的同時，父親站在旁邊不發一語，父子倆行為引發網友熱議。對此，律師林智群在臉書感慨寫下「人格才是珍貴資產！」律師林智群隨後在臉書提到，這並非是否舒服的問題，也不是權利濫用問題，雖然在法律上確實是，但更牽涉到「自己小孩人格值多少錢」的問題，嘆道「如果你認為，為了一點點錢的商品，讓自己下一代學習到錯誤的價值觀，貪小便宜、硬拗也無所謂的話，那就這樣吧！」強調「人格才是珍貴資產，為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價！」該貼文隨即吸引大批網友按讚響應「被家長教成這樣，唉，可憐的孩子！」「直接把他的會員資格取消吧，太過份了」、「很喜歡看林律師的文，一針見血」、「可憐的小孩」、「丟臉而且不要臉」。（編輯：張嘉哲）