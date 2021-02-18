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研究受試者暴露於COVID-19環境　英國1個月內展開

中央社

2021-02-18 13:28:15

▲英國積極推動疫苗接種計畫，唐寧街今天表示，所有50歲以上成人應該有機會在5月前都施打疫苗。圖為英國首相強生。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國政府近日計畫讓志願受試者暴露在COVID-19環境中進行研究，最快將在1個內展開。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國政府今天表示，讓志願受試者暴露於新型冠狀病毒環境的研究，在取得醫學倫理單位的批准後，將於1個月內展開。
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法新社報導，英國商業、能源暨產業策略部（Department for Business, Energy and IndustrialStrategy）表示，這項全球第一的研究，將讓90名年齡介於18到30歲的健康志願受試者，暴露在有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒但受到控制的環境。
根據路透社，為讓這項試驗儘可能地安全，使用的病毒是自去年3月在英國傳播的病毒株，而非新的變種病毒。
這項試驗將尋求找出導致人類感染最低所需的病毒量，目的是協助研發疫苗和治療。受試者也會在暴露於病毒環境前先施打疫苗。參與試驗者將獲得補償金。
商業、能源暨產業策略部部長夸騰（KwasiKwarteng）表示，這項研究將有助找到長期來看最佳且最有效的疫苗。
他說，這項研究將「有助促進科學家對新型冠狀病毒如何影響人類的了解，最終可望加快疫苗研發」。
英國是全球疫情最慘重的國家之一，迄今累計超過11.8萬人病故。
英國也是第一個展開國內大規模疫苗施打計畫的西方國家，上週末達到一項重要里程碑，即已有1500萬民眾施打第一劑疫苗；計劃在4月底前讓另外1700萬民眾打到疫苗，同時展開第2劑的施打計畫。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1100218
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