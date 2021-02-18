超亂！南韓美魔女「戀上繼子」爆紅 身分是錦榮的準岳母
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-18 15:12:30
韓劇近來流行「外遇」題材，新劇《婚詞離曲》的出軌故事也引起話題，劇中三位男主角不是出軌，就是對「繼母」有特殊感情，其中海侖（全盧民 飾）藏小三被女兒抓包，竟惱羞崩潰痛哭；而儒信（李太坤 飾）與繼母冬美（金甫娟 飾）越走越近，似乎將上演一段不倫戀。此外，金甫娟與全盧民曾有一段婚姻；而金甫娟的女兒金恩書，正是錦榮的現任女友，她因此被封為錦榮的準岳母。
《婚詞離曲》中，三位男主角的婚姻皆亮起紅燈，士賢（成勛 飾）跟海侖在外藏小三，士賢更把對方的肚子搞大。海侖跟老婆施恩（全秀卿 飾）高中認識，是彼此的初戀，最後步入婚姻，相識相戀長達31年，但海侖最終出軌，他怪罪自己一生只認識一個女人「就是個錯」，以「哪個男人可以一輩子只愛一個女人」，合理化對婚姻的不忠，讓妻小相當傻眼。 海侖的言行遭女兒洗臉，被責備到無話可說，半夜惱羞開啟家庭會議，崩潰大喊：「如果突然下雷雨，誰會責怪打雷？人活在世上，總會經歷風雨和雷電，夫妻也可能會離婚，我也是男人，難道我犯下滔天大罪？」他自認是負責任的好爸爸、好丈夫，不該只是出一次軌，就被當成罪人，「我一直都做得很好，只是犯一次錯，你們就這樣攻擊我？我的人格也就這樣了，我能怎麼辦？我非得要抱著罪惡感嗎？」發言令觀眾無言以對。 除了士賢跟海侖，儒信與繼母冬美的關係也非常「特殊」，冬美先是對丈夫見死不救，等老公過世後在眾人面前演出好妻子形象，但心裡愛的卻是繼子儒信；儒信對冬美的關愛也是非比尋常，牽手逛街、去遊樂園Cosplay都有，互動讓儒信妻子避影（朴柱美 飾）起疑心。 金甫娟劇中跟媳婦搶人的橋段，引發網友熱烈討論，狗血指數完全不輸《夫婦的世界》與《上流戰爭》，使她名氣攀升；也發現原來她是錦榮的「準岳母」，她31歲的女兒金恩書，已與錦榮穩定交往1年多，時常在IG曬恩愛。《婚詞離曲》可至Netflix收看。