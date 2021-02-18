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她見「小熊軟糖新吃法」超崩潰！釣內行解密：其實很常見

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 15:42:40

▲一名女網友崩潰發文，表示自己日前看到小熊軟糖被加了紅色粉末和醬料，這樣的「新吃法」讓她非常不能接受，不過也有內行網友解答了。（左示意圖，取自 pixabay／右圖，翻攝自foodnetwork IG）
▲一名女網友崩潰發文，表示自己日前看到小熊軟糖被加了紅色粉末和醬料，這樣的「新吃法」讓她非常不能接受，不過也有內行網友解答了。（左示意圖，取自 pixabay／右圖，翻攝自foodnetwork IG）

許多人都有自己特別喜愛的零食，偶爾想吃就買個一兩包，解解嘴饞，不過頗有人氣的「小熊軟糖」，近日竟然有了新吃法？對此，一名女網友發文，表示自己在社群軟體上看見一段影片，只見一大坨小熊軟糖被灑上紅色粉末和醬料，之後均勻攪拌，讓許多網友看完超崩潰，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文並分享一段製作小熊軟糖新吃法的影片，而從原PO分享的影片中可以看到，料理者先是將一大坨小熊軟糖攤平放在桌上，緊接著依序灑上紅色粉末和紅色醬料，接著將其均勻攪拌，最後整片小熊軟糖上都沾滿了粉末及醬料。

▲一名女網友在《Dcard》發文並分享一段製作小熊軟糖新吃法的影片。（圖／翻攝自Instagram
▲一名女網友在《Dcard》發文並分享一段製作小熊軟糖新吃法的影片。（圖／翻攝自Instagram foodnetwork）
但看完整個影片，也讓原PO忍不住崩潰大喊「早上開工就已經夠不爽了，還看到外國人這樣褻瀆我的小熊軟糖，氣爆」，不過她也相當好奇，「加了像是辣椒粉的東西，再抹上像是韓式辣醬的東西，這樣吃法是什麼意思，小小聲地問，這樣好吃嗎」？

貼文一出，許多網友也崩潰了，「不吃給我吃！還我小熊軟糖！」、「感覺好不行啊啊啊，我最愛的熊仔」、「不要玩食物」、「這個影片做得好噁心...」、「不要浪費食物！！原汁原味給我吃！！！」、「....可怕」、「我～的～熊～～～」。

不過，也有不少內行網友解密，表示這其實是墨西哥人的文化，「墨西哥人很喜歡這樣吃，不是玩食物，是他們的文化。乾芒果、新鮮水果也會加，那個辣椒粉不辣，他其實是乾辣椒+鹽+青檸粉，酒紅色的醬是用芒果、梅子、桃子和辣椒製成，其實吃起來就稍微酸酸的。身邊很多朋友不是墨西哥人但滿愛的，就跟台灣人吃水果愛加梅子粉一樣」、「這真的不是在玩食物，別錯怪他們啦，墨西哥加Tajin Chamoy辣醬的吃法其實很常見，不只水果，各種糖果、冰沙、飲料跟酒也會加，吃起來酸酸甜甜辣辣的，有種吃蜜餞的感覺，其實還蠻好吃的啦」。（編輯：郭佩蓉）

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