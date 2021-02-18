名家論壇》李兆立／寄生國會就是黨政不分 民眾黨別拗了
文/李兆立
2021-02-18 17:07:20
民眾黨中央黨工擠在立院黨團辦公的「寄生國會」話題持續延燒，從黨主席柯文哲、黨籍立委到發言人總動員，數度出面說明回應，相關說法卻讓人越來越看不懂，甚至出現相互矛盾的情形。
說法一：黨部因為「遲遲找不到適合地點」所以暫居黨團，強調一切「合法使用」；說法二：因為民眾黨草創，黨團初期運作本來就「需要更多人力支援」，黨工是「支援國會」而非寄居國會；說法三：民進黨才是自己坐享龐大行政資源還恣意妄為，如此檢討在野黨是「一隻手指指別人，四隻手指指自己」不要只會檢討在野黨；說法四：新的會期，會尊重各界意見，做適度調整。黨部一直在找新地點，確定後會對外公布。所以，擠在黨團工作的原因，到底是因為創黨一年半來都「找不到辦公室」而被迫在黨團辦公，還是為了「支援國會問政」？民眾黨對這種現象的認定，到底是「一切合法，謝謝指教」，還是「黨政不分，濫用公家資源」？關鍵是，如果真的認定一切合理合法，為何又說會搬走？又為何把這件事與民進黨佔用行政資源的行為相類比？民眾黨自2019年創黨，也標榜著2015年以來，所有第三勢力的新興政黨都曾提出的願景「打破藍綠舊結構，迎接台灣新政治」，如今卻因為「寄生國會」爭議而陷入左支右絀的窘境，我們在此提出兩點提醒：第一點提醒，請停止「你也有錯，所以我不算錯」的烏賊話術。台灣過去的政治最為人詬病的其中一點，就是當自己的錯誤被指正時卻不承認錯誤，反而忙著指出對手也有犯錯，大家都沒資格指控對方。換句話說，當搬出「一隻手指指別人，四指手指指自己」這樣的說法時，就等於默認了自己確實有做錯，但對方也沒好到哪裡去。剩下的只是「誰比較黑」、「誰沒資格」這樣的爭論口水罷了。但是，如果政治就只能「天下烏鴉一般黑」，選民為何要做出新選擇？第二點提醒，若認定過去的作法有錯，就別再複製下去。新政治的定義，不是新的政黨，而是堅持新的政治理念和做法，以避免陷入「大家都這樣做，所以我也照做」的錯誤循環。「黨政不分」是台灣人對過去政治最糟糕的印象之一，不只是黨國威權時期，即便過去二十年來歷經三度政黨輪替，依舊在台灣的政治舞台上演。因此我們看到，馬政府時期的官員到國民黨中常會上報告，被民進黨強烈批評；我們也看到，蔡政府時期的官員到民進黨中常會上報告，被國民黨強烈批評。換句話說，無論是公民社會或新興政黨，對於黨政份際應該是有清楚認知，並且期待能夠確實改革的重要面向。而任何違背這個價值的做法，都不會因為搬出「藍綠都有做過」而自動獲得正當性。站在這個角度上，「把黨部放在立院黨團裡面，佔用公家空間與資源」的是非對錯，其實非常清楚。剩下的問題很單純，新政黨究竟是要複製過去的錯誤，還是堅持走出新的道路？同樣作為第三勢力的新興政黨，我們當然非常清楚，相較於藍綠大黨坐擁許多執政縣市及地方組織，國會攻防是小黨經營的重中之重，黨部和黨團之間更需要密切合作，辦公地點自然越近越好。然而，在國會附近要找到能容納中央黨部的辦公空間，其實並不容易，租金也不便宜。即便如此，時代力量自2015年創黨以來歷經二次搬遷，還是堅持不與黨團「合署辦公」，理由非常簡單，因為這就是黨政之間應有的分際。因此，即便開局遠比擁有台北市執政資源的民眾黨艱辛，時代力量寧願花更多心力去找尋辦公地點，同時承受不輕鬆的租金負擔，剩下的就是用更多的努力和數位平台的協助，去實現黨團與黨部的合作。我們必須承認，這真的一點都不容易，但這就是第三勢力政黨該堅持的事。當大家都堅持一點一點地做出改變，台灣的政治才會一步一步越來越好。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com