杏鮑菇怎炒最好吃？老饕曝「多加1步驟」：入味又有嚼勁

杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜。而提到杏鮑菇，最常見的做法就是杏鮑菇炒肉。不過，搜狐號《小楊聊美食》也分享了另一種「素炒杏鮑菇」的方法與竅門，只要學會以後，保證之後料理杏鮑菇都能更入味，吃一口就讓人回味無窮。
第一步，根據《小楊聊美食》提到，先取兩個杏鮑菇，清洗乾淨之後將杏鮑菇切成薄片形狀，放置一旁備用；第二步就取幾個青椒切成斜片形狀，將青蔥切成蔥花，大蒜切成蒜片，並將蠔油、白糖、生抽、食鹽等調料放置一旁備用。第三步起鍋，在鍋中加入適量的清水，大火燒開後將切好的杏鮑菇放入鍋中給杏鮑菇焯水。一般焯水只需要三分鐘左右即可，杏鮑菇焯熟後將水倒掉，再把杏鮑菇清洗一遍，瀝乾水分，放置一旁備用。而《小楊聊美食》也提醒，給杏鮑菇焯水有三個作用，第一，可以使杏鮑菇吃起來更有嚼勁。第二，後續炒杏鮑菇是更快捷。第三，焯水還可以去除杏鮑菇中的異味。炒杏鮑菇之前，大家一定要記得「多加一個步驟」，這個步驟就是給杏鮑菇「焯水」，只有多加這個步驟，做出來的杏鮑菇才更入味，吃起來也更有嚼勁。
第四步，將杏鮑菇撈起鍋，接著在鍋中加入適量的食用油，加入蔥花與蒜片炒出香味，之後加入切好的青椒，大火翻炒至青椒斷生後加入焯水後的杏鮑菇，簡單翻炒一下，之後加入生抽、蠔油、白糖、食鹽，繼續翻炒均勻，一道美味可口的炒杏鮑菇就做好了。端上桌吃一口，保證讓你回味無窮。
這樣「素炒杏鮑菇」就完成了，最後，《小楊聊美食》也提醒，炒杏鮑菇還有其他需要注意的事項，比如杏鮑菇的選擇，一定要記得選擇那種自然顏色的杏鮑菇，切記不要選擇顏色特別白的杏鮑菇，顏色特別白的杏鮑菇一般都是用化學藥劑浸泡過的，這一點需要格外注意。（編輯：郭佩蓉）