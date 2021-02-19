橋本聖子接東奧組委會主席　誓言重獲大眾信任

（中央社東京18日綜合外電報導）在令人尷尬的性別歧視爭議後，日本新任東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子今天誓言要「重獲大眾對東京奧運組織委員會的信任」。目前距離因疫情而延後的奧運只有5個多月。
她被任命後說：「我相信本屆奧運將會吸引更多對性別平等問題的關注，在這方面，我决心透過最大的努力重新獲得信任。」。她承諾將組織委員會女性人數從20%左右增加到40%，並敦促因抗議森喜朗言論而退出的奧運聖火傳遞人員和志工返回。到今天為止，現年56歲的橋本聖子還擔任性別平等和女性賦權大臣。橋本聖子說：「我認知（在日本）仍存在很多有意識的按照性別劃分角色。透過組委會的改革來改變這一點很重要。」根據報導，她一直不願接受這項職務，在7月23日奧運開幕前，她將面臨艱難的工作，來贏得大眾的支持。日本網球巨星大坂直美今天對經常失言的日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗請辭，由一名女性接替他的職位表示歡迎，這是對促進男女平等的極大推力。大坂直美是日本奧運的領軍人物，她表示，任命7度參加奧運比賽的橋本聖子出任日本東京奧運暨帕運組織委員會主席是一個正面舉動。她在墨爾本表示：「我認為對我來說，這意味人們過去接受很多事情，也說過很多類似的話，但是你看到的是新的一代不能容忍很多事情。」「我覺得這真的很好，因為你正在前進，障礙正在被打破，特別是對於女性。」23歲的大坂直美在今天擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams）殺進澳洲公開賽女單決賽後表示：「為了平等，我們不得不為這麼多事情奮鬥。即使在很多事情，我們仍然不平等。是的，我認為這是一件好事。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1100218