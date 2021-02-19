刮刮樂中獎怕被店員騙沒中？「一招」破解眾驚：從沒看過
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 06:38:07
台灣彩券推出的刮刮樂行之有年，尤其每到過年的時候，各種加碼以及大獎，吸引不少民眾前往彩券行試試手氣。近日，就有網友分享「刮刮樂一秒就知道有沒有中獎的秘招」，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「發現一個新玩法，明天來去買一本」只見貼出的照片中，原PO下載「對獎小幫手」，只要掃描刮刮樂上面的QR code就能知道有沒有中獎，並不需要全部刮開就能知道中獎金額與否，非常方便。貼文一出，網友紛紛回應「第一次看到這種耶」、「也太好用＝＝」、「這買整本的直接刷就好，方便耶」、「科技始終來自人性，真的方便」、「本來刮完以為沒中要丟掉的，結果用這個掃中200，還是要掃一下」、「完全不怕店員暗槓，直接刮完再掃有保障」、「笑死，平常都在找獎項在哪，現在找QR code」。不過，也有不少人認為「還是比較喜歡刮開看」、「這樣刮刮樂就沒有樂趣了」、「買整本都這樣刮，不然手會廢掉，結果老闆跟我說，還是要刮開看看，怕出錯」、「玩玩再掃，至少享受一下過程才不吃虧」、「刮刮樂就是要用刮的才好玩啊，不喜歡這個」。（編輯：張嘉哲）