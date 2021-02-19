苗栗竹南、頭份吃什麼？猶豫就沒了 苗栗必吃美食先排隊再說

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#竹南
祥賀芒果冰綜合水果牛奶冰是祥賀芒果冰的必點招牌，綜合水果牛奶冰以當季新鮮水果製作，將西瓜、芒果、奇異果三種不同顏色的水果推疊成一座山，不僅是IG美食打卡的好模特，超大份量更適合2~3人一起分食一碗~可惜綜合水果牛奶冰只能內用不能外帶，每到夏天店裡總是人滿為患，說什麼都要來碗過癮的芒果冰。圖/[email protected]_fooddiary、FB阿華田的美食日記祥賀芒果冰地址｜苗栗縣竹南鎮公義路2452號營業時間｜10:00-20:00 (週一休息)
呱呱水餃麵食館水餃加蛋餅蹦出新滋味，變成水餃蛋餅！這麼新奇的吃法我還是第一次知道，呱呱水餃麵食館的水餃皮是厚的，內餡飽滿且多汁，一口咬下在嘴裡散發出濃厚的蛋香，除了一般常見的高麗菜、韭菜水餃，呱呱水餃麵食館還有洋蔥、雪裡紅、麻辣臭豆腐等多種口味，聽起來或許有些奇怪，但吃起來一點都不違和，是我吃過最特別的水餃。圖/[email protected]呱呱水餃麵食館地址｜苗栗縣竹南鎮延平路51號營業時間｜10:30-14:00、16:30-21:00
擱再來包子擱再來包子位於竹南火車站附近，是竹南當地的知名老店，香菇高麗菜包是店裡的秒殺餐點，常常早上九點就已經賣完，而竹筍肉包和豆沙包是也店裡的招牌餐，竹筍肉包帶有一點甜味，肉餡吸滿湯汁吃起來不會乾，；豆沙包外皮撒了黑芝麻最區隔，紅豆泥內餡口感綿密，不會過甜也不會過膩。圖/[email protected]圖/[email protected]擱再來包子地址｜苗栗縣竹南鎮中正路42號營業時間｜週一至週六 06:00-20:00、週日06:00-10:00
巧喜蛋餅身為蛋餅控看到路上在排隊的蛋餅怎麼可以不停下來買一份試試！除了蛋餅之外，也有販賣煎餃及蘿蔔糕，而巧喜蛋餅的外表看似不起眼，吃起來卻不得了，蛋餅皮十分柔軟又不失Q彈，加上微鹹微甜的醬油膏及嗆辣的生辣椒，我個人非常喜歡，有的蛋餅皮雖然Q彈但放涼了就會變硬，巧喜蛋餅不會！圖/[email protected]巧喜蛋餅地址｜苗栗縣竹南鎮中正路47號營業時間｜06:00-10:00
#頭份
鮮肉湯包說到苗栗不能不知道連TVBS食尚玩家都報導過的鮮肉湯包 ，位於尚順育樂世界附近，苗栗鮮肉湯包不只皮薄內餡扎實，湯汁也鮮甜飽滿充滿肉香，最大特色就是內餡已經包了不少蔥花，內用蔥花還可以另外免費加到爆！醬料、辣椒都可以自行調味，外帶則是店家先幫你加好，不喜歡蔥花的人也可以事先告知。圖/[email protected]圖/[email protected]_food_miranda1103鮮肉湯包地址｜苗栗縣頭份市中正路246號營業時間｜06:00-13:00
臭過來三角豆腐臭過來三角豆腐老闆堅持現點現炸，而且豆腐是切過後再下去炸的，所以每一口都能咬到金黃酥脆的外皮，搭配老闆自己研發的配料及醬料，有蒜蓉和椒鹽兩種口味，打破吃臭豆腐嘴裡還會殘留大蒜味的印象，椒鹽口味搭配醃製小黃瓜吃起來清爽又刷嘴，讓人想一口接著一口，喜歡吃辣的人別忘了試試老闆自己炒的辣椒醬！圖/[email protected]圖/[email protected]_18臭過來三角豆腐地點｜每週一、四、五、日-竹南運動公園(15:00~售完)週二頭份建國夜市、週三竹南中港夜市、週六竹南國泰夜市營業時間｜15:00-售完為止電話預訂｜0917-878-959
瑞盛客家米食瑞盛客家米食的麻糬讓我一吃成主顧，有包餡麻糬和傳統麻糬兩種，不過因為包餡麻糬不添加任何防腐劑，天氣關係不易保存所以暫停販售，冬天才會回歸，目前則是販賣麻糬燒冷冰，燒麻糬本身撒上花生粉、芝麻粉十分又軟又Q彈，不會很黏，另外也有煉乳玉米脆片口味的燒麻糬，口感中帶有一點脆脆的很特別，大人小孩都愛，到苗栗一定要去試試！圖/[email protected]瑞盛客家米食地址｜苗栗縣頭份市中央路598號營業時間｜14:00-21:00
斗煥坪水餃館雖然是水餃館，但招牌竟然不是水餃而是蔥油餅還有炒滷味！蔥油餅很酥脆且有一定的厚度，裡面的蔥也不少，用料實在，難怪是每桌必點，而雜不囉嗦炒滷味其實有點像是客家小炒，可以選擇店家配好的組合，也可以自己夾想吃的滷味再由店家快炒，比起直接吃更多了一層香氣。圖/[email protected]_justdoeat圖/[email protected]_fufu斗煥坪水餃館地址｜苗栗縣頭份市中正二路210號營業時間｜週一、二、五10:30-20:30 ，週六週日10:00-20:00 (週三週四休息)
丁椰 正宗新加坡料理丁椰 正宗新加坡料理也位於苗栗尚順育樂世界附近，店內裝潢採工業風，主打南洋料理，海南雞飯、椰漿飯、叻沙、咖哩、南洋風味炒泡麵、咖椰吐司是店內的人氣餐點，幾乎每桌桌上都可以看到蹤影，另外還有泰國明果冰淇淋、紅豆紫米可以無限享用，CP值非常高！圖/[email protected]_0410圖/[email protected]_0410丁椰 正宗新加坡料理地址｜苗栗縣頭份市東民五街18號營業時間｜11:30-14:00、17:30-21:00
夏綠蒂雪花冰「小丸子涼西瓜」是店裡的招牌，連雪花冰也是用西瓜磚刨出來的，搭配小玉西瓜冰球，每一口都吃得到西瓜的味道，夏綠蒂雪花冰口味眾多，宇治抹茶也很多人點，也可以選擇自己搭配餡料的雪花冰，店家現在還有推出拉麵、燴飯、鬆餅等餐點，冬天也有季節限定的紫米粥、紅豆湯、有機豆花、姜薑茶、燒仙草等品項。圖/[email protected]夏綠蒂雪花冰地址｜苗栗縣竹南鎮公園路116號營業時間｜11:00-22:00
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