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近40位美議員提法案　助台灣取得世衛觀察員身分

中央社

2021-02-19 10:28:57

▲近40位美國眾議員今天共同提出法案，要助台灣重獲世衛觀察員身分。法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會後，都須說明美國有改變或精進哪些挺台作為。圖為國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）
▲近40位美國眾議員今天共同提出法案，要助台灣重獲世衛觀察員身分。法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會後，都須說明美國有改變或精進哪些挺台作為。圖為國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）近40位美國眾議員今天共同提出法案，要助台灣重獲世衛觀察員身分。法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會後，都須說明美國有改變或精進哪些挺台作為。
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美國總統拜登（Joe Biden）上任後帶領美國重返世界衛生組織（WHO），民主黨籍眾議員薛曼（BradSherman）及共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）今天領銜提出法案，要求國務卿擬定策略，協助台灣重新取得世衛觀察員身分。
法案有30多位跨黨派議員擔任共同提案人，其中包括民主黨籍眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、亞太小組共和黨首席議員與兼任眾院「國會台灣連線」共同主席的夏波（Steve Chabot），及眾院中國工作小組主席麥考爾（Michael McCaul）。
法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，在多次全球衛生挑戰中提供財務與技術援助，自1996年來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元）經費，對逾80個國家提供國際醫藥與人道協助。
法案舉例，2014年台灣捐贈100萬美元及10萬組個人防護設備，協助對抗伊波拉（Ebola）疫情；2020年成功抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境內傳播並同時維護民主原則後，台灣大方捐出數百萬件個人防護設備與檢測試劑給需要的國家。
法案強調：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」
法案要求美國國務卿，在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會後，須說明美國在支持台灣取得觀察員身分計畫上，有做出哪些改變與精進作為。
台灣自1997年就開始爭取加入世衛，2009年才以觀察員身分參與世衛大會。但由於政治因素，總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連4年未獲邀。
上屆美國國會也有議員提出相似法案，參眾兩院分別在2020年5月與2019年1月通過各自版本，但法案之後就被擱置，最後無疾而終。（編輯：高照芬）1100219
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