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白宮官員：拜登政府將挹注40億美元　給COVAX計畫

中央社

2021-02-19 10:26:35

▲美國白宮官員表示，總統拜登明天將在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上承諾，美國將挹注40億美元（新台幣1133億元）給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮官員表示，總統拜登明天將在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上承諾，美國將挹注40億美元（新台幣1133億元）給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國白宮官員表示，總統拜登明天將在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上承諾，美國將挹注40億美元（新台幣1133億元）給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。
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法新社報導，一名不願具名的白宮高層官員昨天表示，美國2月底前會先資助20億美元，剩下的金額將在未來2年內支付完畢。
COVAX是一項讓各國至少20%最弱勢族群取得並分配2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的全球計畫，讓窮國得以和數十個富國一樣接種疫苗。
這名白宮官員表示：「美國對於能首度為COVAX盡一份心力感到相當興奮。我們確實認為，參與全球打擊這場疫情至關重要。」
這名官員表示，雖然美國以國內需求為優先，但對其他國家的援助，也能「減少包括美國人在內全球每個人染疫的風險，也能減少變異病毒的風險」。
這名官員說，目前美方聚焦在貢獻購買新疫苗的基金上，但「當我們（疫苗）供應充足時，有意考慮捐出剩餘的疫苗」。
G7各國領袖明天舉行視訊會議時，將針對終結這場致命且引發混亂的疫情討論國際間的協調合作。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100219
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