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MLB／期待跟大谷對決！有原航平進牛棚練投

記者吳政紘/綜合報導

2021-02-19 12:20:47

火腿先發有原航平。（圖／葉政勳攝）
▲有原航平挑戰大聯盟。（圖／葉政勳攝）

大聯盟遊騎兵隊日籍好手有原航平，今天在春訓投捕營第二天練投，他表示：「目前現在看到的都很新鮮，並且令人興奮。」

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有原共練投約30球左右，他說：「想看看自己練投會到什麼程度。」由於亞利桑納州很乾燥，也是獨特的氣候，因此他也要適應一下。

他說：「感覺指叉球比較容易脫手而出，直球部分也比我自己想像的還要快（從手指）脫手而出，會有點反方向迴轉的狀況，大聯盟用球感覺比較滑，所以我會努力控制好的。」

不過他其實在日本就有先適應用球，有原表示：「還在調整當中，一定要讓狀態更好，現在開始希望越來越好。」
 

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