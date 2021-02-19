NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

嚴基俊《上流戰爭》搞4P不夠　預告「後面會更渣」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-19 21:00:00

▲大反派嚴基俊（中）劇中吃超開，預告第二季會更壞。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲大反派嚴基俊（中）劇中吃超開，預告第二季會更壞。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
熱門狗血劇《Penthouse上流戰爭》第二季今（19日）在韓開播，主要演員金素妍、柳真、嚴基俊等人出席記者會，唯獨第一季中被殺的李智雅缺席，她會以何種形式在第二季中登場，吊足觀眾胃口。而劇中「大壞蛋」嚴基俊吃遍所有女性，獲封「吻戲達人」，他笑稱第二季會「精進吻技」，還預告他接下來「只會更壞」。此外，「小三」金素妍的老公李尚禹，也將會客串現身。 
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲河道權（左起）、高尚雅、奉太奎、柳真、金素妍、嚴基俊、尹鐘焄、朴殷碩等人出席記者會。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲河道權（左起）、尹周熙、奉太奎、柳真、金素妍、嚴基俊、尹鐘焄、朴殷碩等人出席記者會。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
嚴基俊劇中飾演建築公司代表「朱丹泰」，為了自身利益壞事做盡，還吻遍正宮李智雅、小三金素妍跟成為他棋子的柳真，福利滿滿被戲稱是「吻戲達人」，網友更質疑他有參與劇集製作，才會每次有好康的都輪到他。被問到為了第二季做了哪些準備？嚴基俊說：「我正苦惱著要如何拍出更好看的吻戲。」讓奉太奎忍不住大笑吐槽他說：「居然在記者會上說想要拍好吻戲，前輩太猛了，我要多多學習。」 
對於自己在劇中的惡行，嚴基俊透露不怕因為演太壞而被罵，並表示第一季還是「小意思」，第二季中的他會做出更泯滅人性的壞事。曾自嘲是「國民混蛋」的他，也希望劇集結束後，可以有更多「國民XXX」等稱號。 
▲嚴基俊（中）劇中吃超開，所有女人都愛他。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲嚴基俊（中）劇中吃超開，所有女人都愛他。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
劇中跟嚴基俊搞外遇的「千書真」金素妍，同樣為了完成自己的夢想不擇手段，一幕她對老父見死不救，用沾著血的雙手瘋狂彈琴的畫面，堪稱是全劇經典，她也因此多了「最強惡女」封號。她曾透露老公李尚禹因為自己劇中吻戲太多，後來乾脆放棄追劇，沒想到這次竟點頭答應客串第二季，她說：「他出現的鏡頭是比較輕鬆的場面，大家可以帶著愉悅的心情看。」 
《Penthouse上流戰爭》劇情反轉不斷，拍攝時演員只收到部分劇本，每集都在猜凶手是誰，甚至連柳真都不知道自己就是殺害李智雅親生女兒的凶手。在第二季中，死裡逃生的柳真將化身復仇女，她笑說：「上一季我飾演的吳允熙沒打起精神，有太多弱點了，這次會讓大家看見她如何縝密地展開復仇大計，重點是她戒酒了！」 
另外，第一季中尹鐘焄飾演的「河尹哲」，慘遭金素妍戴綠帽，最後還被踢到美國去，這次他將一甩之前的病弱性感，黑化回歸，眼神也變得比之前更加凌厲，「我收到劇本後就覺得要好好演才行，要讓觀眾看見角色不同以往的轉變。」《Penthouse上流戰爭 第二季》2月20日起，每周六、日上午10點於愛奇藝國際站獨播；2月24日每周三起，於中華電信MOD播出。精彩預告點此觀看。
▲金素妍老公將客串。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲金素妍老公將客串。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲第一季因喝醉殺人的柳真，幽默表示第二季中的她已戒酒。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲第一季因喝醉殺人的柳真，幽默表示第二季中的她已戒酒。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲尹鐘焄第二季會黑化回歸，爆戴綠帽之仇。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
▲尹鐘焄第二季會黑化回歸，報戴綠帽之仇。（圖／愛奇藝國際站獨、龍華電視）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
0%100%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
45.76%54.24%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
59.65%40.35%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀