中市后里橡膠廠大火　市府開罰最高500萬

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也已召開應變會議，協調豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，並加強污染源稽查，減緩空品影響。

另外，環保局稽查人員現場使用五用氣體偵測器未發現有異常狀況，勘查四周未見消防廢水流出致溝渠造成污染情形。因應此次空污事件，環保局今已立即召開應變會議，協調后里地區大型污染源包括豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，另查火災範圍下風處2公里內無醫療院所、學校等敏感對象。

環保局說，依據中央氣象局預報，后里地區上午盛行風向為西北風、風速微弱，暫無大範圍影響空品疑慮；儘管如此，環保局仍將持續監測空品狀況及現場處理情形、加強后里區污染源稽查，減緩空品影響。