中市后里橡膠廠大火 市府開罰最高500萬
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-20 13:52:39
台中市后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠，今(20)日凌晨傳出火警，火勢猛烈，黑煙籠罩整個天際。台中市消防局共出動42車116人馳援灌救，由於現場缺乏水源，火勢難以控制，大火從深夜延燒至清晨，直到上午6時53分火勢才控制，未有人員受困傷亡，起火原因待火調人員鑑定。
后里區內東路廣益巷一家橡膠工廠火警，由於廠內堆放易燃橡膠製品，廠房在短時間內全面燃燒，濃烈黑煙直竄天際，台中市府環保局獲報後隨即派員抵達現場，經查起火原因疑似為放置橡膠管理不當產生自燃，將依違反空氣汙染防制法第32條規定，從重裁罰10萬至500萬。也已召開應變會議，協調豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，並加強污染源稽查，減緩空品影響。 另外，環保局稽查人員現場使用五用氣體偵測器未發現有異常狀況，勘查四周未見消防廢水流出致溝渠造成污染情形。因應此次空污事件，環保局今已立即召開應變會議，協調后里地區大型污染源包括豐興鋼鐵、正隆紙廠及后里焚化場降載減排，另查火災範圍下風處2公里內無醫療院所、學校等敏感對象。環保局說，依據中央氣象局預報，后里地區上午盛行風向為西北風、風速微弱，暫無大範圍影響空品疑慮；儘管如此，環保局仍將持續監測空品狀況及現場處理情形、加強后里區污染源稽查，減緩空品影響。