女星戴綠帽卻難忘前夫「溫柔」 二嫁前找他開最後一次房
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-20 16:14:07
南韓熱門狗血劇《Penthouse上流戰爭2》19日開播，第一集「19禁」觀看制度創下19.1％超高收視率，「小三」千書真（金素妍 飾）嫁給朱丹泰（嚴基俊 飾）扶正，卻在結婚前夕難忘前夫河尹哲（尹鐘焄 飾）的溫柔，2人在紐約開房間一夜情；尹哲之後娶了初戀、同時也是書真的仇人吳允熙（柳真 飾），劇情反轉再反轉，跌破眾人眼鏡。
以下有劇情透露，慎入！！！ 在《上流戰爭1》中，已婚的書真跟丹泰都背著另一半搞外遇，搭上的2人分別休夫、殺妻後，在第二季中終於「有情人終成眷屬」，只是在訂婚前，書真於紐約遇到前夫尹哲，他們肢體親密接觸加上深情對視，最後按捺不住在頂級套房一夜情，消息傳到丹泰耳裡，他氣憤派人修理尹哲。 書真在第一季時，一一將眼中釘爸爸、前夫、仇人允熙等人處理掉後，原以為能無後顧之憂嫁給100樓的鄰居丹泰，安心當個「頂樓夫人」，未料每天都收到自己的鮮血遺照與海報等恐嚇；事後才發現，凶手是深愛丹泰的管家所為，管家最後慘遭丹泰狠狠修理並逐出家門。 丹泰第一季殺死老婆秀蓮（李智雅 飾）並嫁禍給允熙；愛他不成的管家突然自殺留下遺書，指出當年的凶手並非允熙而是丹泰，此時逃亡一年多的允熙出面自首，自身難保的丹泰靠著財富權力，將事件演變成管家殺死秀蓮後，愛自己不成而走上不歸路的荒謬局面。而這一切，都是允熙跟羅根李（朴殷碩 飾）的精心布局。 丹泰跟書真結為連理，婚禮上碰到前夫尹哲攪局，他帶著「新老婆」、同時也是自己的初戀允熙搭直升機現身，2人將聯手對付丹泰跟書真，果然效果十分顯著，讓從前就對允熙敵意滿滿的書真不是滋味，女子們的後續鬥爭讓觀眾相當好奇。《Penthouse上流戰爭 第二季》每周六、日上午10點於愛奇藝國際站獨播；2月24日每周三起，於中華電信MOD播出。
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