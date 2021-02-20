香菇忘記先泡發怎麼辦？達人曝「超神3招」：90秒就搞定

不管是在過年過節的大魚大肉中，又或是家常料理、燉湯等，低熱量又營養的「香菇」，是家家戶戶相當常見的料理食材，不過也有不少人曾遇過要做菜時，卻忘記先將乾香菇提前泡發，因此讓做菜的節奏順序大亂的情況，對此，就有達人分享快速泡發香菇的「3種方法」，其中一種甚至只需要90秒就能完成。
當婆媽們正忙著做菜，卻又不小心忘記泡香菇時，該怎麼辦呢？臉書粉專《臺北農產》就分享了3種快速泡發香菇的撇步。第一「糖水浸泡法」，需要30分鐘，道具則是溫水和砂糖，「 在容器內加入乾香菇，接著加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水，再靜置30分鐘即可」。第二「溫水搖晃法」，需要時間為10至15分鐘，道具需要溫水和附蓋保鮮盒，「 在保鮮盒內加入各三分之一的溫水及香菇，接著完全密封保鮮，並搖晃60下，再靜置10分鐘即可」；第三「糖水微波法」，只需90秒，道具則是需要溫水、砂糖和可微波容器，「在可微波容器內加入乾香菇，接著加入2杯水：1小匙砂糖的比例糖水，再放入微波爐強微波90秒即可」。
另外，《臺北農產》也分享了「香菇水」的用法，並提醒「認明產銷履歷乾香菇，清洗乾淨後再泡發，香菇水就能再運用」，可以將香菇水加進雞湯裡，增加香菇甘甜；亦可以將香菇水倒進蒸蛋裡，也有提升料理風味的效果。（編輯：郭佩蓉）