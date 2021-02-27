韓劇《梨泰院Class》翻拍台劇　瞄準2021第4季開拍

去年《梨泰院Class》在台颳起一陣「栗子頭」風潮，如今大慕影藝和韓國最大內容娛樂公司Kakao Page展開首次國際合作，將改編台版《梨泰院CLASS》，令台灣觀眾十分期待。

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《梨泰院Class》原著為在韓觀看次數逾4億的人氣網路漫畫，影視版最高收視達16.5%、打破JTBC電視台收視率紀錄，在亞洲地區也引起超高討論度，更榮登「2020網友票選Netflix最佳Top 10韓劇」第3名。大慕執行長林昱伶表示，相當期待與Kakao Page展開首次國際合作，希望有機會透過這個大IP，將台灣的美食、潮流、自由多元的人文特色，以及現代年輕人追夢、創業求生的信念拍出來，並將作品輸出到世界各國。

▲《梨泰院Class 》將翻拍成台劇。（圖／作者提供）

Kakao Page台灣執行長Thomas也表示：「我們很榮幸《梨泰院Class》跟大慕，在台灣可以有如此深入的合作，相信大慕可以賦予《梨泰院Class》有別於韓劇的台式靈魂，更引人入勝。我們平台將於今年上線，希望大家之後追劇的同時，也能觀看原著網漫。」台版《梨泰院Class》將瞄準2021年第4季開拍。

▲ 台版《梨泰院Class》希望在地化、台灣化 。（圖／JTBC）

而負責執導台版《梨泰院Class》的導演高炳權，也分享創作心情表示，自己很喜歡《梨泰院》的主角設定，「朴世路這個角色會堅持一個信念向前，這過去在台灣比較少看到，我希望把這個東西做到更極致。」編劇楊宛儒則表示，台灣有豐富多元的文化，這次改編還是希望在地化、台灣化，想做文化輸出，對她而言，這個IP最感動的部分是男主角的純粹，「他貫徹他做人的原則，這對於年輕人來說滿不容易的，我也希望給年輕人帶來一點療癒的效果，是我目前對改編的期許。」