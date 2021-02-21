搭高鐵慘被列車長大吼！她嚇哭「還原經過」　反被網轟爆

不少人在返鄉或出遊時，會選擇搭乘既快速又方便的高鐵，也因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前在高鐵上是全面禁止飲食的。不過就有一名女網友發文，表示自己日前搭乘高鐵時，因為太餓就吃了吐司果腹，豈料竟然被列車長「大吼」，讓她嚇得直呼「差點哭出來」，但貼文一出，反被網友們轟「活該」。

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該名女網友昨（20）日在社群平台《Dcard》發文，表示自己一個月至少搭兩次高鐵，一次是回家，另外一次則是回學校，「但我不知道為什麼我的記憶一直停留在，高鐵只要保持社交距離，跟旁邊的人都有戴口罩，就可以飲食」。

原PO也提到因為自己那天肚子實在太餓，加上她旁邊兩個位置都沒有人，她就將媽媽準備好的吐司拿出來吃，豈料這時列車長經過，就對她生氣大吼，「我當下真的是嚇到了，她的語氣很不開心而且非常大聲，我知道她這樣做是要警惕大家不可以這樣，但她真的太生氣了吧？我嚇到差點哭出來」。

▲一名女網友日前搭高鐵時，因為在車內飲食而被列車長大吼。（示意圖／記者陳致宇攝）

貼文一出，反被網友轟爆，「你自己都知道有錯了，就不用怪別人用什麼態度對待你」、「列車長一天不知道要講幾次，暴怒很正常」、「知道自己錯被兇就摸摸鼻子閉嘴啦 ，這樣也能討拍」、「你活該，真的」、「你就錯了啊，列車長又沒有錯」、「活該」、「你都說一個月至少坐2次了，是前面的人都沒提醒你嗎？善意提醒，疫情期間多關注新聞」、「做錯被罵就認了吧」。

事實上，高鐵在2月1日時就已實施「車廂內禁止飲食」政策，不過也因為「秋冬防疫專案」即將在2月28日即將告一段落，對於是否延續防疫措施也受到社會矚目，而中央疫情指揮中心陳時中19日就表示了，像是基本檢疫、一戶一人、八大場所戴口罩等將持續維持，不過在雙鐵等交通工具是否禁止飲食，以及限制自由座是否放寬等，待與交通部討論，下週才會對外公告。（編輯：郭佩蓉）