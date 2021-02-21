不滿迪士尼演員！上海女「爆衝巴頭」罵：你不配當中國人

迪士尼樂園是不少人一生希望能去一次的旅遊景點之一，不過滿心期待排隊入場後如果遇到這種情況恐怕會相當錯愕。日前在中國上海的迪士尼樂園，一名女子在演員因戲劇效果脫下短褲後，逕自衝上台用手揮擊演員頭部，接著還在全場觀眾面前嗆聲「你這個豬，不配當中國人」。

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根據《新浪新聞》報導，昨（20）日下午5點的上海迪士尼發生

這起意外

，根據目擊者表示這齣《神鬼奇航》舞台劇在劇情中，有段安排好的橋段是飾演傑克船長的演員會在表演到一半讓褲子「意外掉下來」，露出印有英國國旗的短褲後遭到鞭打。

不料演出過程中，一名35歲的管姓女子卻無視現場眾目睽睽兀自走到舞台上，連台下的工作人員都來不及阻止，該名女子便蓄力一跳用「蓋火鍋」的姿勢朝著演員頭上巴去，所幸遇襲的演員連忙閃過，現場其他角色似乎也被這突如其來的攻擊嚇傻，當下不知該作何反應。

▲女子突然上前巴頭、嗆聲的行為就連演員也反應不過來，全愣在台上。（圖／翻攝自推特@realEmperorPooh）

不僅如此，該名女子下台後還對著舞台痛罵「他哪配當中國人啊？看他那鳥樣」、「下次再敢當著大家的面脫褲子抽鞭子試試看，你這個豬、美國人的豬！」。儘管現場工作人員前去勸說該女子離場，但因為對方執意不離開現場，最終導致遊客排了一個多小時的演出取消，觀眾們只能在工作人員引導下陸續離場。

報導也提到警方調查後傳喚該名女子到案說明，但女子到案後思緒混亂，通知家屬後方得知該名女子經醫院診斷為患有急性精神障礙，獨自到上海遊玩。不過也有現場民眾表示，該名女子疑似認為演出脫褲子和鞭打劇情兩項行為將影響正確價值觀，這才上前痛罵。（編輯：楊智傑）