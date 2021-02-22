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熟悉的「韓導式」帶風向手法　王定宇：別來無恙一切照舊

新頭殼newtalk

2021-02-22 13:25:45

▲ （圖／新頭殼）
▲ 民進黨立委王定宇今（22）天在臉書po文，諷刺地指出「韓導別來無恙...一切照舊啊！」（圖／新頭殼）
高雄前市長韓國瑜自備罷免後，暫離政壇沉寂一陣子後，近日在臉書宣布要展開「公益之旅」，並痛批民進黨對前總統馬英九政治追殺。對此，民進黨立委王定宇今（22）天在臉書po文，諷刺地指出「韓導別來無恙...一切照舊啊！」
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韓國瑜甫復出就引發政壇熱議，宣告展開「公益之旅」，首站就是受「八八風災」重創的小林村。不過，有眼尖的網友發現，韓國瑜將「八八風災」時間搞錯，又把「初衷」寫錯字。王定宇表示，韓起手式就被揪錯，不過都是小錯，充其量就只有「草包」。王諷刺地指出，人家在講「大海」，跟他計較「漱口杯」的水，格局太小了！
讓王定宇有感「別來無恙，一切照舊」的是韓國瑜政治議題帶風向手法，力挺馬英九稱「被綠營300案件追殺」，這種嗆辣式的下標，不管事實真偽，只要同溫層夠嗨，不知者被騙，韓國瑜就已成功。即使一再提供正確訊息，韓國瑜不改就是不改，這就是他的成功之道，也是被人民唾棄罷免的原因。
王定宇也指出，馬英九的案件除了審理中的三中案、中廣案外，其他還有馬英九父親的律師朋友、一般民眾提告的，到底關綠營什麼事？「要講政治追殺，應該看看馬英九怎麼追殺陳水扁的示範吧！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
民進黨立委王定宇在臉書po文，諷刺地指出「韓導別來無恙...一切照舊啊！」 圖：翻攝自王定宇臉書
民進黨立委王定宇在臉書po文，諷刺地指出「韓導別來無恙...一切照舊啊！」 圖：翻攝自王定宇臉書
 
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