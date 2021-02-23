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怨超商路人用餐聲很吵！網一聽「背後原因」氣炸：別鬧了

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 16:22:42

▲有網友抱怨，到超商午睡一下，卻被隔壁用餐的客人吵醒。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pexels》 ）
▲有網友抱怨，到超商午睡一下，卻被隔壁用餐的客人吵醒。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pexels》 ）
台灣的便利商店服務項目多元，有些還會提供用餐區，讓上班族、外食族能夠快速享用美食。不過，卻有網友抱怨，自己中午時去超商「午睡一下」，結果聽到旁邊路人用餐聲，讓他不禁埋怨「可以安靜吃東西嗎？」貼文也引起網友熱議。
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原PO在《爆怨2公社》表示，自己中午時到附近超商休息，想說來午睡一下，沒想到被路人的用餐聲吵醒，「前面吃涼麵的小弟用盡全身力量吸麵就算了，左邊的小哥吃便當很大聲就算了，連喝奶茶也可以嗉嗉叫，最慘的是右邊吃御飯糰竟然比吃便當還大聲」。
▲許多網友都不認同原PO，強調「餐桌本來就是給人吃飯用餐的」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲許多網友都不認同原PO，強調「餐桌本來就是給人吃飯用餐的」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
這讓原PO忍不住埋怨，「自己只是想午睡一下，到底能不能安靜吃東西？」他可能怕自己發文會被罵，因此最後還補了一句，「抱歉我以為吃東西沒聲音是基本禮儀」。
許多網友看到完全不認同原PO的想法，「那邊本來就是可以給人家吃東西的，你想睡覺本來就該忍耐吧」、「那是餐桌，給人吃飯用餐的，請問你在那邊睡是什麼概念」、「超商的休息區是給客人買吃的、喝的有地方可以好好享用，而不是提供給人睡覺的」、「公共場合還能安靜的睡覺，當是你家嗎」、「互相體諒一下吧，這態度母湯」。（編輯：許智超）
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