三角錐長大了！Gogoro Viva MIX 白牌電動機車59,980元起全新上市

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Gogoro Viva MIX 提供全新舒適且靈巧的騎乘體驗，搭配輕量化鋁合金輪圈，10 吋輪胎讓坐姿更舒服，高度更是只有 74.5 公分，龍頭把手高度和彎度更便利騎士操作，不論何種身型都能輕鬆駕馭；STYLO™ 行動沙發座椅墊更是這次的亮點之一，透過超防水仿布紋飾樣表面和高支撐力海綿，提供騎士舒適的支撐，宛如量身打造的訂製款沙發，絕佳的乘坐品質和充裕的雙載空間；搭配新式後扶手和飛旋踏板，在騎乘時提供後座乘客滿滿安心感。 此外，Gogoro Viva MIX 車廂擁有 23.9 公升置物空間，能輕易置放一頂3/4 罩標準安全帽和一頂1/2罩標準安全帽，提供絕佳的收納空間；而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25%的力氣，架車更輕鬆；同時搭載獨有的倒車輔助系統2，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆自如移動。而 Gogoro Viva MIX Belt 車款配有置杯架，飲料不怕沒空間擺放，並且內有防滑橡膠提供穩定的置杯空間，不必擔心飲料傾倒；同時內附 USB 充電插孔，騎乘中也能充電。
此次 Gogoro Viva MIX Belt 的動力研發上再次突破自我，推出全新 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓騎乘體感更滑順，同時將音頻避開人耳敏感區間，把聲壓下降 40%4 ；此外，承襲 Gogoro 1 系列的皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，不僅更加耐用，保養更是輕鬆，騎乘也更安靜。透過直覺的電門控制，可輸出 6 kW 8.05 hp / 3000 rpm 最大馬力，隨傳隨到的極致性能，同時擁有 150 公里的超高續航力5，絕對能滿足日常生活使用。 延續家族膠囊設計，Gogoro Viva MIX 配備超亮全時頭燈，沿用 Gogoro 1 系列創新技術打造，搭載由德國照明大廠歐司朗 OSRAM 製造生產的高亮度 LED，提供車主絕佳的行車安全。車尾使用內斜面立體式的 LED 尾燈設計，由車身造型延伸出立體設計，營造出充滿趣味的空間感，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕，無論白天或黑夜，騎乘資訊清晰可見。 Gogoro Viva MIX 車身操控靈活，配上安全的制動系統，打造最安心的騎乘體驗。Gogoro Viva MIX 搭載 SBS (Synchronized Braking System) 同步煞車系統，搭配前 / 後碟式煞車，可有效的穩定車身並縮短煞車距離，同時搭配前後 10 吋的 MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎，大幅提升車輛行駛的安全性。前懸吊裝載潛望鏡式前叉，後懸吊則是搭配雙槍式後避震，體驗穩定又舒適的操控感受。
Gogoro Viva MIX 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，透過 Gogoro 獨家的調色技術、和耐刮的材質特性，讓車輛兼具美觀、實用和耐用等特性。大膽應用三色對比設計風格，讓Gogoro Viva MIX 在街頭暢遊一躍成為目光焦點。此次 Gogoro Viva MIX 有 Gogoro Viva MIX Basic、Gogoro Viva MIX Keyless 和 Gogoro Viva MIX Belt 三款車型，Gogoro Viva MIX Belt 提供「電音藍、雷鬼棕、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰」等六種時尚的色彩搭配，靈感來自於你所愛聽的音樂，不同的色塊譜出不同的個性曲風，更首次搭配專屬的開關機音效，混搭出屬於自己的風格。而 Gogoro Viva MIX Keyless 有合聲白、節奏灰和現代藍調等三色；Gogoro Viva Basic 則提供基本白一款，多變風格，任你選擇。 隨型混搭風格，創造無限可能。POP 個性化配件系統提供多款配件，滿足你的百變、千變、萬變！Gogoro Viva MIX 重點特色配件包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左 / 右側腳踏板飾蓋7等，進行多樣化的個人配置，打造獨一無二的專屬座騎。
Gogoro Viva MIX 巧量級智慧雙輪價格親民，Gogoro Viva MIX Basic 定價僅要 $59,980，Gogoro Viva MIX Keyless 為 $63,980，Gogoro Viva MIX Belt 則為 $69,980。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro Viva MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 $40,9808，即刻擁有同級中最好的操控靈活性和性能表現，詳細產品資訊請參考 Gogoro 官方網站：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/viva/mix/。同時，可享資費優惠首兩年每月最低 $999 ( 24 個月每期資費折扣 $200，最高可享資費優惠 $4,800)，或配件折扣金 $2,400 二選一。另外，於指定期間內購買 Gogoro Viva MIX 系列，可享早鳥限定禮免費升級鋁合金掛鉤（建議售價 $690），邀請您一起輕鬆體驗更自在美好的城市旅程。此外，更提供以下多元套餐組合供消費者選擇： 即日起至 4/4，使用「全民 GO 電動 銅板入手專案」購買 Gogoro Viva MIX 系列或其他 Smartscooter 智慧雙輪指定車款10，可享前三年最低月付 $899 ，前三年屆滿可選擇尾款一次結清，或選擇以分期付款方案支付11。 有別於常見的信用卡分期付款，使用永豐銀行信用卡購買 Gogoro 全車系，可享 6 成購車款項分成 28 期，以購買 Gogoro Viva MIX Basic 為例，最低每月僅須支付 $1,285；完成前 28 期付款後，第 29 期再一次付清 4 成的尾款13。申辦「零元搶先 GO 」信用卡分期方案的消費者，更加碼享受永豐銀行提供的最高 $10 萬元信用貸貸，信貸申辦成功後再拿 $2,000 配件折扣金14，購車體驗升級，消費力更升級。
台灣十大銀行響應電動化浪潮，祭出 12 期分期零利率的購車好康，包含第一銀行、兆豐銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行15、玉山銀行、匯豐銀行、台新銀行、台北富邦銀行以及星展銀行。 即日起至 2021 年 6 月 30日，搭配 Gogoro 兆豐聯名卡購買 Gogoro Viva MIX 系列，即可享有 24 期 0 利率方案，同時以聯名卡支付 Gogoro Network® 電池服務資費，還可享 5% 16刷卡金回饋優惠；不僅如此，兆豐銀行更提供刷卡金 $1,000 元給準備購車的消費者作為首刷禮17。 Gogoro Viva MIX Belt 搭載的 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，免換齒輪油、免清潔鍊條等，保養項目大幅減少，每次進廠只需快速檢查胎壓胎紋、煞車系統和皮帶張力等。Gogoro 也針對 Gogoro Viva MIX 提供兩年原廠保固，自首次交車日起 24 個月新車不限里程保固服務，以及提供 24 小時道路救援服務18。同時，預約維修的平均等候日期已大幅降至 2.8 天19！全台 126 間原廠售後服務中心週日不打烊，隨到隨修，成為少數週日不打烊的機車維修體系，讓車主能夠獲得最完整細膩的車輛照顧及安心保障服務。
即日起至 5/2，全台六間 Gogoro Viva MIX 主題門市限定，挑戰 POP 轉盤趣味問答、魔幻販賣機，有機會抽中安全帽等豐富好禮！包含內湖 CITYLINK、桃園藝文、新竹北大、台中中港、台南公園以及左營博愛門市。此外，即日起至 3/21，至全台門市賞車並填寫問卷，就能參加 Viva 拼圖遊戲，完成並上傳 Facebook 或 Instagram，再享限量 Gogoro 品牌好禮，詳細活動辦法請參考官方網站：https://letsgogo.ro/3pwHXRO。