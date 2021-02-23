男友意外拍出「詭異斷頭」照！她臉綠嚇壞　內行人抖真相

許多情侶會趁著難得的假日一起到外地旅遊，而通常到了知名景點，大部分的人也都會拍照留念，不過就有一名女網友替朋友抱怨，她表示朋友和男友一起到台南美術館遊玩，豈料男方幫女方拍照時，竟然拍出「詭異斷頭照」，讓她看了超傻眼，貼文一出，也有內行網友解答了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示朋友和男友近日到每個角落都很好拍的台南美術館遊玩，「朋友以為她能得到網美照，殊不知意外總是來得突然」，從原PO分享的照片可以看到，朋友的頭竟然就這樣硬生生地和身體分開，就連後面的路人也是一樣。

▲一名女網友分享朋友和男友到台南美術館遊玩，男方替女方拍攝的「詭異斷頭照」。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，立刻引起熱議，「那無頭人是怎樣啦，太陰森了吧，是相機有內建斷頭特效喔」、「可以拍成這樣我覺得也蠻厲害的」、「無頭路人怎麼拍的 好想知道！」、「我大半夜看到這照片，真的大笑到怕家人被我吵醒哈哈哈哈哈哈」、「能拍成這樣真不容易，可以留做紀念」、「人頭直接不見？這靈異照片吧」、「滑下來無人頭我真的笑瘋」、「這技術神了，怎麼拍成斷頭跟位移的……」。

不過，也有內行網友表示，原PO朋友的男友應該是按到「全景模式」，才會意外拍出這樣的照片，「應該是開到全景模式，然後從下到上拍吧」、「開到全景模式」、「用全景模式，邊走邊動就會斷手斷腳了」、「用全景拍攝會這樣，因為其他人是動靜的，才會造成上下身錯位的情況」、「想用全景模式代替廣角模式，照理講是要拿直的從下往上，但是有些手機只能左到右，於是在不了解手機性能+原理不很清楚+沒有交代清楚怎麼拍的狀況下，大概率就會有這種照片」。（編輯：郭佩蓉）