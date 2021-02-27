228連假慢活行程！來屯山社區看古厝、洗衣窟、石滬群
記者陳志仁／新北報導
2021-02-27 18:01:05
連假慢活行程！古厝、洗衣窟、無敵石滬群，淡水的美好風光讓人嚮往，屯山社區內還有大屯溪豐富生態和魚梯，絕對闔家親水的好去處！228連假第一天，淡水區屯山里長李永清幫大家把交通景點及行程規劃通通整理成懶人包，「走，我們看完就出發！」
李永清表示，屯山里有山有海，早年居民除了務農，六塊厝漁港撈捕鰻魚苗和近海漁業，也成為里內主要的經濟活動；很多老人家都是「國寶」，有的是做石滬高手，有的會牽罟，里內還特別保留了早期婦女們聚在一起洗衣服聊天的洗衣窟，非常特別。 李永清描述，「遊客印象比較深刻的，應該就是淡金公路旁的德安居古厝了！」當年古厝女主人為養活一大家子人，製作米粉維生，因米粉口感非常好吃，讓德安居在北海岸一帶有了「米粉寮」的稱號；後人接手保存完整，這座閩南式的建築意外成電影古裝劇取景的地方，建築使用當地大屯溪盛產的石頭堆砌，地基石塊平整牆面人字砌法，非常吸引眾人目光。李永清回憶，民國102年開始，社區發展協會在屯山國小和文史工作者、里民的協助下，發掘很多往昔記憶，例如做米粉的德安居，保安堂裡的保安獅，碩果僅存做石滬的老人家…等，精彩而迷人；其中保安堂的獅頭在業界名氣響亮，當時製作時遵循古法做模、脫模，製做得維妙維肖，製作石滬老人家的古法，更令人驚艷，這一點一滴通通都被記錄下來。談起慈玄宮建廟起因，李永清娓娓道來，當時居民在海邊工作，撿到一尊神像，剛開始不知道是何方神尊，由里民放在家中奉祀，後來鑑定確認是玄天上帝，改迎到罟寮裡供大家祭拜祈福；當年北海岸都沒有玄天上帝廟，漁民出海捕撈鰻苗、烏仔魚、抓珠螺、採石花菜，都會來上香祈福，成為心靈的寄託，於是集大家力量興建慈玄宮供奉。 李永清說，淡水區屯山里因位於大屯山下而得名，窄長型的轄區，讓很多開車的朋友，不小心就錯過這處美麗的鄉村景致；民眾不妨安排深度休閒一日遊，除保留山線大屯溪生態及海線的石滬，不論看山、拍花、望海，處處都是打卡景點，另外六塊厝漁港旁的慈玄宮，更是大家聊天說故事的地方，也是當地里民的信仰中心，歡迎大家到屯山里內造訪。【屯山社區一日遊行程規劃懶人包】地點：新北市淡水區屯山社區交通：「搭車」－從淡水捷運站搭乘860、862、863、865、867、892至大屯橋下車；從淡水捷運站搭乘F106至屯山里活動中心。「開車」－中山五股交流道下→103縣道→經關渡大橋→台2乙線→淡金公路行至五段→左轉屯山社區發展協會。「推薦路線」－大屯橋→→慈玄宮→六塊厝漁港及沙灘→德安居古厝→大屯溪河岸堤道。