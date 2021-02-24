每搭捷運都緊張到爆！女抖出真實理由 乘客愣了：完全懂
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 11:05:06
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有女網友指出，自己每次搭乘捷運時，都相當緊張，理由一曝光後，也讓她無奈直喊「真的害怕極了！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己每次搭乘捷運都非常緊張，「一進車廂就選擇去站在最不顯眼，不然就是車節那裡，每次到每一站一開門就會很崩潰，想找地方躲起來」。她解釋自己很害怕被別人看到，或引起他人關注，且總是很在乎別人的眼光，「等車的時候，有人站在我後面也是，會雙腳發抖那種，真的害怕極了」。貼文一曝光，就引來許多網友留言，「我剛回台北也會，日子久了就好一點了」、「完全懂，都喜歡躲角落...有位子也不想坐」、「對！我也是每次回台北都會這樣⋯」、「多少有一點這種感覺，但搭久了就習慣了」、「我懂你！！我也是」。不過，亦有人抱持不同看法，「呃，沒有」、「不要擔心啦！大家都在滑手機」、「沒那麼嚴重，口罩戴著，管誰在看妳，大多都嘛在滑手機」。此外，留言中就有人給予原PO建議，「我有這個情況一段時間了！那時候只要是太擠的公車甚至是人太多的通識課都沒辦法上...後來去看醫生，醫生說是社交恐懼症、人群恐懼症，吃了藥才比較好，建議如果原po的狀況真的很影響生活一定要尋求專業人士的幫助...！」（編輯：陳雅雲）