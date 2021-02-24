接種疫苗後有不良反應？指揮中心：嚴重致死最高領6百萬

首批由COVAX提供的AZ疫苗即將抵台，國人仍十分擔心接種後若出現不良反應等副作用情形，指揮中心今（24）日表示，若有不良反應、嚴重致死的情形發生，可以根據我國預防接種受害救濟機制提出申請，經6個月的核定後最高可補助600萬元的救濟金。

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中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩在今日記者會上說明，若在新冠肺炎疫苗接種後。有民眾發生嚴重不良反應，將有預防接種受害救濟的相關辦法的救濟金，如果死亡的話，最高額度將達600萬，但若無法確定與預防接種有關聯性時，給付金額範圍則訂在30萬至35萬元。

周志浩指出，民眾若施打經食藥署檢驗合格的疫苗後出現身體不適等症狀，經就醫診斷後，可以依造我國預防接種受害救濟機制提出申請，隨著是否造成嚴重的殘障，或是輕度損傷等等，都有不同額度的補償救濟制度。

▲預防接種受害救濟給付金額範圍。（圖／疾管署提供）

另有媒體追問，有專家聲稱先前提供疫苗副作用還有嚴重過敏反應跟自體免疫的問題，對此張上淳說明，列表的是一般性常見的注射疫苗產生不良事件、副作用，比較嚴重的就是屬於過敏反應，但是機率非常低，且大部分可能都只是時序上的相關，而不是疫苗所造成的，目前也沒有看到因新冠肺炎疫苗過敏反應而出現死亡的案例，後續還是會持續搜集相關資料進行研究考量。