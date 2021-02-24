疫情趨緩桃園推農場戶外教學 並將開放春酒和節慶活動
記者李春台/桃園報導
2021-02-24 17:32:02
國內疫情趨緩，桃園市府也積極規劃各項觀光及消費振興活動，市長鄭文燦今（24）日下午主持防疫專案會議時表示，農業局將與教育局合作，針對本市國中小及幼兒園至休閒農業區、休閒農場等舉辦戶外教學，總預算1,000萬，每班補助1萬元，預計補助1,000個班級，此外，也開放市府各單位3月後舉辦春酒及各種節慶活動，希望將人潮找回來。
經發局長郭裕信表示，許多餐廳業者反映去（109）年尾牙季營收受到疫情衝擊，希望政府減免稅賦及水電費。郭裕信說，中央先前針對業者提供水電費減免等紓困方案已在去年第三季已經結束，考量受疫情衝擊行業廣泛，不僅是本市餐飲業者受到衝擊，因此市府將蒐集業者意見後向中央反映，希望可以規劃全桃園一致的紓困補助措施。鄭文燦指出，去年底市府各單位及學校因疫情取消舉辦尾牙活動，考量國內疫情趨緩，將開放各單位自3月起可運用去年保留的尾牙預算舉辦春酒活動，包含社團、企業等也歡迎舉辦春酒或各種節慶活動。鄭文燦提到，清明節將至，因應疫情發展，民政局規劃五大防疫措施，包含：取消聯合法會、公墓及納骨塔提前並延長開放祭祀、納骨塔室內規劃動線控管人流、加強防疫宣導、鼓勵民眾改採線上追思等，希望民眾慎終追遠並兼顧防疫安全。衛生局長王文彥表示，截至2月23日，國內新冠肺炎確診病例累計946例，其中77例為本土病例，本市列管居家隔離人數則連續兩日為零，這也是自新冠肺炎疫情爆發以來，第三度本市居家隔離人數歸零，代表國內疫情持續穩定。觀旅局長楊勝評表示，截至2月22日，本市防疫旅館一般旅客入住率為28.2%、外籍移工入住率為49%。因應中央流行疫情指揮中心將自3月1日起鬆綁外籍人士入境限制，本市防疫旅館將維持17家、房間數1,558間的量能。楊勝評也提到，桃園魅力金三角旅遊計畫正進行第二波推廣活動，市府持續與旅遊業者合作推出499元遊桃園方案，補助名額增至1,000人，另外，觀旅局也正在研擬自由行補助方案，希望為桃園觀光帶來更大的振興力量。
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