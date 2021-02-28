女面試工程師被問「一件事」！網急壞揭真相：誠實就輸了
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 09:00:00
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，目前正在面試工程師的相關職缺，但過程中都會被問及「一事」，讓她好奇到底該怎麼回答才好。
原PO於《Dcard》上發文，表示從自己畢業後，開始面試不少科技業軟體工程師的職缺，但從過去到最近的面試經驗中，發現不管是人資或面試主管，都會詢問「之後有沒有可能會繼續念研所？」她解釋，目前都是照實回答「有可能」或是「不排斥」，但原PO就不解直言「請問大家通常都怎麼回答，不知道公司希望聽到的答案是什麼，好苦惱。」隨後，她也貼出公司之所以提問的3種可能，「1.公司認為學歷不夠，一種委婉拒絕的概念；2.公司認為學歷不夠，如果你將來有考慮繼續讀研究所可能會替你的上進加分；3.公司認為你可能去讀書代表你在公司待不久，會偏向扣分」，好奇詢問「請問大家怎麼想呢，謝謝！」貼文一曝光，其中不少人就秒選「3」才是主因，「如果你要去讀研究所，公司還錄取你幹嘛？不是做沒多久就離職去讀書了嗎」、「絕對不能說要繼續念研究所，除非公司有需要。良心建議」、「其實這問題和面試被問考公職差不多通常是3，除非這間公司的員工大部分都有碩士畢業，那就是其他兩個可能」、「3....誠實妳就輸了，但是這種小心眼的公司不去也罷」。但亦有人抱持不同看法，「看公司，我之前面試有說我要念博班但都有上，主管有說問這個跟你錄取的機率無關」、「我是回：如果能在不影響工作的情況下，我會去讀在職專班反之，我會以工作為主」、「很多公司要升遷也是要學歷，如果能讓面試人員覺得自己是待得住，且有企圖心往上爬的話會更加分，但切記要讓對方感受到，自己是能兼顧兩者，不會工作一下就離職考碩」。（編輯：陳雅雲）