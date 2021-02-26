名家論壇》膝關節／12星座最賤物語 裝熟魔人冠軍竟是他
文／膝關節
2021-02-26 15:00:00
白羊、牡羊，(3/21~4/20)，黃道十二宮第一宮，開創星座，火象，永遠往前跑，分不清楚就衝出去了。傻大妞與直爽哥的群象。適合當開疆闢土的前線長官，但缺乏耐性。不怕失敗，不會亂罵人，但要小心講一樣的話會重複十八次。適時打斷不會惹牡羊生氣，跟他講道理說邏輯，他會聽。
喜歡先上了再說，好不好用很重要，不好用的不會留。天然呆，有時讀不到愛意空氣。不怕挑戰但容易翻臉不認人，愛面子，發現他愚蠢或笨的時候不要說出來，很會裝熟而且一瞬間會覺得先生小姐你有事嗎？我跟你有很熟嗎？但因為白羊喜性熱情，所以正能量會貫穿宇宙天地，裝熟魔人絕對第一名是牡羊座。守護星為火星，行動力很強，愛慾也很強大。看到你饑渴太久的話，就讓牡羊座來修好你吧！敲敲，讓我的雄偉大角征服你吧！金牛座，土象固定星座，私下脾氣不會很好，但是講道理的星座。職場情緒反倒控制很好，屬於可以當長官的星座。宙斯的化身，當年為了擄獲少女而變成金牛，看上之後讓對方騎上他然後狂奔，造就這星座獵豔精確度不會亂槍打鳥，力氣強大，生活品味好而且不浮誇，可能是Dior、Chloe、三宅一生人，而不會是LV、GUCCI人。守護星在金星，造就天生良好品味，吃好穿好住好是基本需求，很重視物質層面良好享樂主義。但個性略悶，不容易打開心房。熱愛展現自己的隱藏性力量，床上戰技可望排上前三強，沒有遇強則強遇弱則弱的道理，他們天生能調教別人，渴望降低這世界的笨蛋病，說過幾次你聽不懂就掰掰，但能領悟他們的機靈聰慧與品味就能並駕齊驅。不喜歡醜的東西，忍耐度極低。喜歡俊男美女，非外型良好者無法下手，但一下手的機率成功度很高。喜歡用低調的生活接近法擄獲對方愛意，不會輕言說愛。追求天長地久式的愛情，別要指望天雷勾動地火。佔有慾很強，不要隨便跟其他異性打哈哈，小心回家對方不幫你攝護腺保養或是卵巢清潔新陳代謝。應變能力略低，不要突然半夜對他/她說：「我在你家樓下買好宵夜。」他們沒有準備好會覺得這是騷擾。金牛外型不一定有優勢，但他們普遍性地靠床上戰技為自己拼得一席之地，是很值得交流的床上詩人。上床時很可能會撕毀對方衣物，請做好內褲內衣折舊的可能性。雙子座，風向/變動星座，堪稱最無主見的星座。你要他說好他就會說好，你要吃啥，他都會說隨便，而且是真的隨便他不會介意而不是像處女座說隨便結果她內心會演小劇場的Bitch。守護星為水星，雙子擅於傳播溝通的典故。聰穎過人，有野心。不是好惹的角色。聰明過人但無主見，同組同學必定感到很苦惱，不曉得這位先生到底要什麼？什麼才是好？既然什麼都好又不想得罪人，雙子座真的很會講場面話。由於雙重性格又不容易拿主意，往往容易成為故事裡的反派壞蛋。我沒有在說科學小飛俠的大魔王或是聖鬥士星矢的雙子座薩卡。是的，我就是在說他們兩個。雙子座典型說話風格為如此。重視「分享」，大方主義者，不願意獨樂樂。道德意識薄弱，容易為愛投身目空一切，小三小王界的常勝代表。不習慣說真心話，但也不容易藏真心話，容易被引誘。喜歡玩「我告訴你喔，你不要告訴別人」的遊戲。巨蟹座，水象開創星座，夏天的啟點，喜歡穿比基尼，傳說中童顏巨乳最高比例的星座，女人味第二重的星座，很有可能屬於長髮美女，不管如何女人味都很重，男人可能有點娘但還是迷人的，可以靠眼睛迷死人，但你會嫌他話太少。愛就是把他帶回家敲昏之後賴在對方身邊。「她是我的！」臥虎藏龍的羅小虎很可能是巨蟹座。不善辭令就算很會說，但遇到真愛會退縮而不敢啟齒。拿根棒子吧，這樣比較簡單。膽小但又想吃，有色無膽，但一但想征服對方很會演。家人就是天，千萬不要惹到他家人。俗稱宇宙無敵老爸，不管在哪裡他一定會發火把你找出來，不要欺負這種老爸的女兒，你會死得很慘，隔天醒過來發現自己被變性。母性堅強，重視防守，俗稱黃道十二宮的馬刺隊，以及全盛時期的熱火隊。守護星為月亮，本星座心情極度不穩定，每天都不一樣，人家一個月來一次月經，她每天都在月經。容易自我腦補浪漫情節，言情小說的教主，無法克制自己的愛。行為能力軟弱，只有親人可以給予無限神力。為母則強，升格當媽之後會變成怪力王。當爹之後成為無敵老爸。極度善解人意，會委屈自己，情感上請小心誤當小三與小王，你並沒有條件當悲劇英雄，那是給雙子座的特權。獅子座，LEO，7/23-8/22，火象星座，固定星座。神話為海克力士勒死的一頭刀槍不入的神獅。守護星為太陽，光明正大，直來直往，不怕傷人但害怕被傷。自尊心極高。人不愛我，我不愛人。愛情採取被動模式。團體中的天生王者，無法被忽視的強大氣場，愛到卡慘死的代表，本來很嬌縱但愛上之後會完全被馴服。容易人財兩失，自戀傾向十二星座屬一屬二，臉書戀愛交友喜歡標註對方，不標會死齁。天生氣質好，貴族命。別人討好他是應該的，顴骨若高的人會加重公主王子病。搞曖昧也千萬不要弄太久，獅子座不喜歡不乾不脆的勾纏。嚴重被甩之後會重新覺悟人生，王者需要重新登基才懂人間煙火。所以當獅子的第二段或是之後的戀情反而是好事。當初戀肯定沒好事。喜歡大聲說愛，存在感強烈。多半很有才華，如果本事不足，但吹牛功夫絕對一流。練肖話的箇中代表，業務命。當長官容易被小人影響，身旁需要諫言者，最好為直言型的射手或是細心的處女，若是說話技巧強大的天秤也可推薦。處女座，土象變動星座。勞動與奉獻是終身課題。但比無私的雙魚座來說，處女座的奉獻是有條件的，俗稱精明算計的利己主義者。而雙魚則是利他精神者。僕人命。守護星為水星or小行星群，對應身體為腸胃，小心勞賽拉肚子的狀況。低調，不喜歡張揚。天生俱有分辨好與壞的能力，很害怕事情沒做完會牽連到別人。好不好也很喜歡用鼻子聞，明明用看的就可以但他就是要聞。道德感強烈，不容易劈腿。外出整齊，但家裡亂得像被機關槍掃過。房間容易有一張椅子或是運動設備上面都是衣服。閃婚一族，傳統觀念的信奉者。個性婆媽，愛計較，適合當副手，蝙蝠俠身邊的羅賓，XX倫身邊的OOO。喜歡改別人的提案，通常改完之後有另一種美感，不可否認有機會改好，但很煩，你會很想掐死他，為何不提早講讓大家大費周章。男處女長官比女處女長官豁達，女處女長官若獨身要小心情緒管理。容易公私不分，遷怒他人。處女座情緒要特別注意，他們平常自認付出甚多，若沒有得到應有回報會抨擊全世界。對農作物有異常好感，畢竟是豐收季節的守護女神。有綠手指的能力，但沒有加藤鷹的金手指本領，天空無法讓你揮動兩下就下雨的高潮本領。愛情性格悶騷，又想穩定又想刺激，裡外不是人：關起門來容易成為不是人。渴望被調教，天蠍座慎入，格雷的五十道陰影很可能就是處女與天蠍的下課後指導。喜歡當眾人之中的乖乖牌，但其實骨子裡是小壞壞。非常親密的人才會懂他們的好，不夠親密的人只會看到他們的機車碎念。處女座有被害妄想症，容易覺得別人隨時會擄走他們抓到地底下被冥王亂來，因為神話裡面就是長太美被抓到地底下嘿咻。外表優勢為80%，不輕易成為眾人焦點，就連染髮也不會染整頭，喜歡局部挑染，騷一半就好，不肯做全套。你禮金包多少他一輩子會記得。所以回包給處女座永遠是划算的投資。求知慾高，愛買書，但多半沒看完。完整文章點此膝關節粉專點此