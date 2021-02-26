房市／機能取勝 台南中西區這三處交易夯
財經中心/綜合報導
2021-02-26 18:30:00
台南市去（109）年房市交易熱絡，其中，中西區透天交易熱區在總價較高的湖美、頂美社區，大樓交易則集中在中華西路二段與台南大學周邊。對此，房仲業者歸納，這些區域均以機能、居住氛圍取勝。
根據內政部最新一期都市地價指數，中西區的住宅區交易熱絡，大致可分為透天以及大樓兩大交易型態。透天部分，湖美、頂美社區交通便利，且社區發展成熟，因而成為交易熱區；大樓交易則集中在中華西路二段沿線，主要是新推案多，另外，台南大學周邊優勢則是生活機能完善、學校密集。信義房屋金華店店長張榮表示，中華西路二段地理位置大約在中西區、南區、安平區交界，近台南市府及新光三越，生活機能自然不在話下；南大周邊則是中西區最南端，與南區交界，除大學之外，國小到高中學校也多，學生所需的各式店家一應俱全，加上也近台南運動公園，綠地相當大。換言之，大樓交易熱區的這兩區塊，可以說都以機能取勝，居住氛圍也不錯。張榮進一步說明，由於屬於機能好的舊市區，中古屋釋出量不會太多，但一有釋出且價格合理的物件，往往都會頗為搶手。除大樓外，南大附近也有不少屋齡3、40年以上舊公寓，由於總價多在500萬以內，部分屋況好、有裝潢的物件總價則約600多萬，也能吸引有學區需求，但預算相對有限的小家庭買方。至於湖美、頂美社區則是總價較高的社區，主打社區規劃具外國居住氛圍。信義房屋台南民生店店長韓秀蘭表示，由於規劃完善，當地透天別墅總價較高，但也因屋齡有所落差，以地坪30坪左右的透天產品來說，屋齡20至30年的物件，總價約1500至2000萬，但若是10年內甚至全新的物件，約需4000萬以上，兩者間大約有1000至2000萬的價格差距。