中職／江少慶簽自主培訓史上最大約？富邦球團不予證實
記者吳政紘/台北報導
2021-02-25 18:44:23
旅美好手江少慶今天宣布將投入中職選秀，而富邦握有第一指名狀元籤，幾乎可以說是加盟有望，不過富邦球團跟他簽下的是自主培訓合約，並非正式合約，按照程序也要等選進後，正式合約簽訂生效才能算數。
有消息指出，江少慶是簽下自主培訓史上最大合約，對此，富邦球團表示不予證實，據了解，自主培訓球員的合約也是不公開，因此沒有高低之分。此外，江少慶所屬經紀公司展逸代表張家銘也表示，合約細節是由球團說明，因此無法證實此為「史上最大約」。江少慶也在臉書寫下：「2021年球季我做了一個很大的決定。 說真的一開始我完全沒有思考到這個方向， 經紀公司所和我討論的， 如同前一年季後，一直都是日本職棒和美國職棒的各項優缺點比較。 12月上旬經紀公司突然跟我說， 富邦悍將確定2021年選秀有第一指名權利後。馬上主動聯繫， 希望我們能留在台灣。 第一時間我只說， 也沒有不可以，就一起談看看， 但其實我還沒有認真考慮。 隨著接下來溝通過程， 富邦給了我明確訓練及比賽計畫， 最終合約條件也符合我們的想法， 於是我就在12月底做了決定， 這一切真的是有點出乎我意料之外。 接下來我會到球隊二軍報到， 以今年開季是7月的方式逐步調整， 前年12強的比賽我還歷歷在目， 對於能回到台灣比賽我很興奮。 中華職棒並不好投， 我會用接下來幾個月的時間盡快進入狀況， 希望7月即能在自己的家展現我的努力， 全力幫球隊拿下今年總冠軍。」