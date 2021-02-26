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228連假先雨後晴　需注意霧霾

記者孫唯容/綜合報導

2021-02-26 08:11:53

連續下雨兩日後，今（26）日天氣轉為晴朗。（圖／記者陳明安攝，2019.03.26）
▲中央氣象局指出，今（26）日白天高溫與昨天相比下降到24度左右，明（27）日連假第一天北臺灣高溫才會明顯下降，回到20初度左右。（圖／記者陳明安攝，2019.03.26）
中央氣象局指出，今（26）日白天高溫與昨天相比下降到24度左右，明（27）日連假第一天北臺灣高溫才會明顯下降，回到20初度左右﹔此外，今天臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門、馬祖、臺中及苗栗能見度不足200公尺，民眾需注意。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中指出，今天元宵節東北風續減弱，各地為多雲時晴的天氣，山區及東半部偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；大氣穩定、西半部易有霧及空汙發生，今日白天起氣溫：北部16至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部16至28度。
吳德榮表示，今晚元宵夜夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；連假第1天（27日）苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴；入夜北台雨漸停歇。北台氣溫降、轉涼微冷，中南部氣溫亦稍降。連假第2天（28日）各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。連假第3天（1日）各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；連假第2、3天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。
此外，下週二（2日）另一波冷空氣南下，強度與前波相近；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降，下週三（3日）各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，北海岸、東半部有局部短暫降雨。下週四（4日）各地多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；東半部偶有零星少量降雨的機率。
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