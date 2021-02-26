名家論壇》黃創夏／請記得向「228的烈士」說聲謝謝！
文/黃創夏
2021-02-26 08:38:38
又到了「二二八」，在台灣團結抗疫的「命運共同體」再度凝聚之際，請大家靜下心，真正走在史實資料的歷史長廊，請拋開「統治者的邏輯」與「剽竊者的悲情」，請仔細翻閱已經被公開批露之很多當年第一手報章文件、請靜心看看受難者的無私遺書、想像在那柴房後兩尺的「自囚室」沉思又是怎樣的意志力，可以支撐渡過十多年。
請一定要多看看那些藍綠都不願多談的「國家檔案」，看看那些秘密逮捕令、請看那些被搜捕與被通緝名冊的頭銜，就會發現，那些挺身而出的耆老鄉紳、熱血青年、耿直農民‧‧‧他們是一群在動亂中，無私捍衛當時剛剛在一九四七年實施的「中華民國憲法」的「民權鬥士」。請多多看看當時的官方檔案與電文，也將可以知道原來統治者的所謂「平定動亂」背後的威權心靈是哪一種嘴臉、以及統治者是如何害怕人民的公共參與因此藉題發揮。更要多看看受難者的遺墨與主張，體會他們當時之義無反顧、撥亂反正、安邦定國、無私無悔的心境，就會知道，他們絕不是任人宰割的「冤魂」，他們都是氣魄可比林覺民的「烈士」。真的請靜下心思、拋開藍綠的算計，將會發現：二二八受難者不該被視為是「冤魂」，他們，更是一群挺身而出、安邦定國、義無反顧的「烈士」；受難者並不是「民族衝突下的冤魂」，而是「捍衛民主的義士」。難得在台灣重新有著高度「命運共同體」體認的當下，真心期盼有更多人拋開已被藍綠洗腦的既定二二八，請用最虔敬的心靈接觸最質樸的史料。有空的話，請靜思與漫步走到二二八公園裡的「二二八紀念碑」前，重新體會：二二八並不是「大悲無言的感傷」，而是「大愛無悔的感佩」！這不是空洞的感懷，特別在此推薦一本被許多人忽視的好書《激越與死滅：二二八世代民主路》，作者是黃惠君小姐，數十年如一日，惠君令人感佩的就是她全心全意在斑駁史料中，和二二八的史料真誠對話，跳脫藍綠邏輯，尋找二二八的更深沉意義，令人敬佩。10年前，當時在她終於案牘勞形之後，出書時她曾經特別寫了一篇寓意深遠的文章【這一天跟他們說一聲謝謝謝（黃惠君）】，意義深遠，10年後再讀，依然蕩氣迴腸。摘錄幾段與大家分享：「長年主導228的論述，是所謂的『冤魂論』：『什麼都沒做人就被帶走，從此一去無回。』但翻開當年報紙一日一日讀，你會發現驚天動地的民主聲浪，席捲而來；閱讀檔案，你會看到戰後甫當選民意代表的台籍菁英站上第一線，力主改革。而後也是他們，從南到北，從北到南，成為事件中受難最深的人士。此時你會訝異，為何戰後的台灣民主運動史竟跳過228事件？」「冤魂論，讓我們遺落他們曾震動時代的改革力量，當時的台籍政治菁英，對陳儀施政惡劣、貪腐問題嚴重，是找到突破點的。那就是要求行憲、要求縣市長直接民選，以改變當時的統治結構。這點訴求，全台延燒，甚至在蔣介石派兵鎮壓前，迫使陳儀政府宣布，立即實施縣市長直接民選。」「其次，冤魂論的後半句：『人被帶走了，就此一去無回』或言就此『失蹤』。失蹤是當年統治者在受難家屬戶口名簿上註記的，是官方隱其慘無人道罪行的託詞。真相是，站在第一線的改革份子，遭到陳儀政府祕密逮捕後殺害。3月8號、9號，蔣介石所派軍隊抵達台灣後，『10號陳儀令憲兵駐台特高組，祕密逮捕國大代表林連宗、律師林桂端、李瑞峰……』，這件公文是情治單位呈報給蔣介石的機密檔案。何謂『祕密逮捕』？其實就是『暗殺』。事後官方一概不承認，導致受難家屬長期承受不知家人下落的痛楚，至今不知其屍首何在。」「228事件是『領導台灣戰後第一波民主改革者的集體殉難』，而今天即便政治的聲音遠大過歷史的聲音，但這一天，台灣人民讓我們在心裡，真的跟他們說聲謝謝。因這麼多年以來，我們從沒跟他們說過‧‧‧」●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com