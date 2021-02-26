今日西半部空品仍差 環保署：下午鋒面通過後才好轉
記者賴志昶／台北報導
2021-02-26 11:55:05
今（26）日受環境場風速弱等因素影響，西半部地區空氣品質仍較差。根據行政院環境保護署今日10時監測，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。
環保署指出，今日環境場風速弱，西半部地區易有局部霧，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積；下午起鋒面通過後東北季風增強，竹苗空品區以北空氣品質將稍好轉，位於下風處的高屏空品區擴散條件再轉差。根據今日10時氣象資料顯示，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部及高屏空品區局部區域短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。環保署預測，未來一週，26日環境場風速弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；27日、28日環境風場為東北風，中部以北地區空品好轉，南部地區仍易有污染物累積；3月1日東北季風減弱，西半部空品轉差；2日、3日東北季風再增強，中部以北擴散條件較佳，南部較易累積污染物。環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，近期春天天氣系統變化快速，天氣較不穩定，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。