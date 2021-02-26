中職／富邦全隊調薪完成　高國輝56萬最高

在中華職棒32年首場官辦熱身賽開打前，富邦悍將2021談薪作業已全數完成，季末宣告為自由球員的捕手林宥穎，以月薪32、36萬元的2年複數年約續留富邦悍將；去年拿下東山再起獎的高國輝加薪16萬元為全隊最多，以月薪56萬元重回50俱樂部；調薪幅度最高為投手江國豪的90%，新球季月薪19萬元、游擊手李宗賢的62.5%，新球季月薪26萬元。

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2019年首輪加盟富邦悍將的江國豪，去年繳出全隊本土最多局數(110.7)與最多勝場(9)記錄，獲得球團加薪9萬的肯定，新球季月薪從10萬元漲至19萬元。本土左投陳仕朋連續三年表現優異，新球季加薪5萬，月薪達23萬元。在牛棚表現優異的王尉永、林晨樺、羅國華也分別獲得加薪3萬、3萬、1萬，月薪增至15、17、14萬元。林羿豪月薪從33萬元調至31萬元，張耿豪從15萬元調至12萬元。捕手林宥穎獲得2年的複數年合約，2021-22球季月薪分別為32、36萬元。2018年首輪加盟的戴培峰加薪1.5萬，新球季月薪11.5萬元。方克偉月薪從15萬元調至12萬元。

去年出賽117場為全隊之冠，安打、打點、盜壘皆寫下生涯新高的李宗賢，在拿下最佳十人游擊手獎項的加持下，獲得62.5%的加薪幅度，今年月薪從16萬元升至26萬元。蔣智賢加薪5萬，月薪從33萬元漲至38萬元。2019年第9輪加盟的辛元旭，生涯首年就獲得56場出賽機會，繳出三成打擊率與0.92的守備率的成績，得到4.5萬的加薪調幅，月薪增加至12萬元。季末以優異表現幫助球隊提升戰績的陳凱倫加薪1.5萬，新球季月薪16.5萬元。王正棠月薪從15萬元調至12.5萬元，林威廷從13萬元調至10萬元。

高國輝去年出賽97場，擊出包含25支全壘打在內的104支安打，與70分打點，寫下近四年新高的成績拿到東山再起獎的肯定，2021年球季獲得全隊最多的16萬加薪，以月薪56萬元重返50俱樂部。高國麟加薪6萬，新球季月薪23萬元，去年出賽78場為生涯新高的申皓瑋加薪3萬，2021年月薪為12萬元。