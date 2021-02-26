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中國禁止輸入台灣鳳梨　規模占9成、年產值近15億

中央社

2021-02-26 14:59:27｜2021-02-26 15:07:41

台南市農業局啟動鳳梨產銷因應措施並備妥具體計畫，全力維護台南鳳梨產銷穩定。
▲去年出口到中國的生鮮冷藏鳳梨為4萬1661公噸，產值約14.9億元，約占總出口產值的9成1。（圖／記者陳聖璋翻攝）
（中央社記者楊淑閔台北26日電）中國宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，因出口中國占9成、年產值近新台幣15億元，影響農民甚鉅。大型出口商林煜鑫今天獲農委會邀請商議後說，今年出口已延後，政府將推因應措施。
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中國海關總署今天發布公告稱，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦隨後發出新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常措施。
農委會宣布，下午將召開「針對中國3月1日起暫停我國鳳梨輸入相關因應措施」記者會說明對策。
根據官方統計，去年台灣出口生鮮冷藏鳳梨為4萬5621公噸，產值16.4億元左右。
大型出口商巴士海峽農產國際股份有限公司業務部總監林煜鑫說，全台一年出口生鮮冷藏鳳梨到中國約4萬多公噸，其公司約出口3000公噸，通常2月中就出口，直到6月左右，今年已延後出口作業時程，他也是今天才知道中國停止進口台灣鳳梨。另有農民哀號不知怎麼辦。
官方統計，去年出口到中國的生鮮冷藏鳳梨為4萬1661公噸，產值約14.9億元，約占總出口產值的9成1。其次為日本2160公噸、香港1186公噸、新加坡421公噸，其餘加拿大、澳門、馬來西亞、泰國、韓國占少數。（編輯：陳政偉）1100226
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