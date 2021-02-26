中國禁台灣鳳梨 律師抖「背後真相」：菲律賓殷鑑不遠
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 14:38:55｜2021-02-26 15:07:10
中國國台辦今（26）日表示，中國海關總署已發布暫停進口台灣鳳梨的通知，自3月1日起執行。國台辦發言人馬曉光解釋是因多次從台灣輸入的鳳梨中，截獲「檢疫性有害生物」所致。但農委會否認此說法，強調台灣出口鳳梨的輸出合格率達99.79％，對陸方政策「感到遺憾及不解」。對此，律師林智群以菲律賓為例，直言因為政治因素得到的訂單，「也可能因為政治因素而失去」。
林智群律師在臉書發文評論中國大陸禁止台灣鳳梨進口一事，表示從2014年開始，台灣鳳梨出口到中國的量漲了3倍，且台灣鳳梨95％以上都是出口中國，早在2019年就有文章討論這樣的比例過度集中，應要考慮分散風險。果然「現在人家把水龍頭關起來，說關就關」。至於所謂的「檢疫性有害生物」，林智群認為「那個病蟲害，大概就跟澳洲龍蝦一樣，看你不高興，就有問題，你乖一點，即使有問題也沒關係」。林智群進一步指出，「2014年以前中國是向菲律賓買鳳梨，後來因為南海黃岩島爭議，中國突然覺得菲律賓鳳梨有問題，就改向台灣買了」。林智群最後感慨，「因為政治因素得到的訂單，也可能因為政治因素而失去」。（編輯：倪浩軒）